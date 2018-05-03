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3 мая 2018, 19:10



Чуть больше 7,5 тысячи рублей собрали участники «Экстрим-фестиваля», прошедшего в минувшие выходные на базе «Оль-Гуль».



Просмотров:241 "Сноукайтинг", "сноуборд", "буксировочный кайт" - такими словами изъяснялись участники фестиваля. Главное отличие этого фестиваля – сбор средств для 10-летнего Влада Якушева. Для кого-то подобный благотворительный опыт впервые. Екатерина Карасева, благотворительного фонда "69 параллель", говорит, что деньги Владу нужны на второй курс реабилитации. Первый курс прошел успешно – в 10 лет ребенок начал говорить первые слова. И это для него большой прогресс. Но останавливаться нельзя, поэтому сбор средств продолжается. На полный курс реабилитации нужно более 600 тысяч рублей. Пока собрано чуть больше половины.