3 мая 2018, 19:25



Окончательную судьбу ТЦ "Галактика" решит суд.

7 мая состоится суд по делу о ТЦ «Галактика». Именно суд решит, можно ли эксплуатировать здание. А 26 апреля суд снял обеспечительные меры в виде запрета на эксплуатацию здания. Такое решение суд принял, опираясь на выводы экспертов. Положительно отмечено, что обшивки из гипсокартона больше нет, дверные проемы стали шире, доводчики установлены, запасные пути приведены в соответствием нормам. Вывод красноярских экспертов: в случае ЧП препятствий для безопасной эвакуации не будет. Обеспечительные меры сняты. Но окончательную точку в этом деле суд поставит в понедельник, 7 мая.