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4 мая 2018, 16:25



«Смелый эксперимент» от PolArt-резиденции норильчане смогут увидеть уже 7 мая в 18.30.

Марина Акишина вместе с активными горожанами и творческой молодежью создаст серию авангардных работ и представит эскиз в формате экспериментальной театральной постановки в стиле театра абсурда. На презентации проекта художница расскажет о своем творчестве, реализованных проектах, а главное - о своих планах на ближайшие три недели в Норильске и о том, как стать участником ее мастер-классов по созданию образов, масок, инсталляций, занятий по театрально-постановочным, пластическим и интерактивным экспериментам и итогового перформанс-события в рамках «Ночи музеев». Проект «Смелый эксперимент» продолжает творческий сезон PolArt-резиденции 2017-2018 гг. музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска». На презентацию проекта вход свободный - PolArt-резиденция, Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь.

Просмотров:233 Проект Марины Акишиной стал одним из пяти победителей российского конкурса полярной PolArt–резиденции по поддержке самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды. В Норильске художница реализует проект «Смелый эксперимент», который станет частью большой программы всероссийской акции «Ночь музеев» 19 мая в Музее Норильска.Марина Акишина вместе с активными горожанами и творческой молодежью создаст серию авангардных работ и представит эскиз в формате экспериментальной театральной постановки в стиле театра абсурда. На презентации проекта художница расскажет о своем творчестве, реализованных проектах, а главное - о своих планах на ближайшие три недели в Норильске и о том, как стать участником ее мастер-классов по созданию образов, масок, инсталляций, занятий по театрально-постановочным, пластическим и интерактивным экспериментам и итогового перформанс-события в рамках «Ночи музеев».Проект «Смелый эксперимент» продолжает творческий сезон PolArt-резиденции 2017-2018 гг. музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска».На презентацию проекта вход свободный - PolArt-резиденция, Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь.