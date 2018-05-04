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4 мая 2018, 16:27



Норильск отметит 73-ю годовщину Великой Победы обширной праздничной программой.

В Центральном районе 8 мая в Городском центре культуры пройдет праздничный вечер «В ритме Великой Победы», на котором прозвучат слова благодарности ветеранам и труженикам тыла. Гостей вечера будет приветствовать духовой оркестр Кайерканской детской школы искусств Brass Banda, в фойе Выставочного зала в фотозоне «Солдатский привал» желающие смогут сфотографироваться на память. В концерте примут участие лучшие вокальные и хореографические коллективы города. 9 мая торжественные мероприятия стартуют шествием «Бессмертный полк». Начало движения колонны - в 10.30 от дома № 43 по Ленинскому проспекту. Маршрут движения: Ленинский проспект (нечетная сторона) – пл. Гвардейская – ул. Севастопольская – площадь Памяти Героев – ул. Кирова – ул. Пушкина – Ленинский проспект (четная сторона) – площадь Комсомольская. В 11 часов на площади Памяти Героев у мемориала «Вечный огонь» начнется торжественная церемония в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут сводный парадный расчет частей Норильского гарнизона, колонны военной автомобильной техники и «Бессмертного полка». Началом праздничной программы в 12.00 на Комсомольской площади станет прибытие участников торжественного шествия «Бессмертный полк», которых встретит сводный хор под руководством Олега Морозова. Хор исполнит песни «Бессмертный марш», «День Победы», попурри из песен, которые являются символами праздника. В концертной программе примут участие лучшие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы Норильска. На площади возле Дворца культуры будет установлена фотозона с макетами артиллерийских орудий времен ВОВ, противотанковые «ежи», полевая палатка с макетами оружия и экипировкой того времени, где все желающие смогут сфотографироваться. Музей Норильска с 12.00 до 15.00 приглашает норильчан заглянуть в «Полковой блиндаж», где после прохождения «Бессмертного полка» взрослые и юные участники марша смогут отогреться горячим чаем, на «привале» послушать любимые песни военного времени, принять участие в интеллектуальной квест-игре «Танковое сражение», посетить выставку из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», посвященную 75-летию Курской битвы. Экскурсии для желающих проведут в 12.00, 13.00 и 14.00. Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» откроется детская игровая зона «Боевое ГТО». Занятие для каждого найдется на интерактивной площадке «За Победу!» - сделать сувенир в технике оригами, красиво сложить георгиевскую ленточку, красные звезды, написать поздравительную открытку. С 14.00 до 16.00 в публичной библиотеке пройдет акция «Этот День Победы», в рамках которой состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Поэзия Победы». Здесь же будут работать различные интерактивные площадки: мастер-классы «Красная гвоздика» и «Значки-звезды», «Патриотический аквагрим», игра-реконструкция «Последний бой Сталинградской битвы». В Талнахе праздничные мероприятия 9 мая начнутся на площади Победы в 13.30, где состоится торжественная церемония с участием почетных гостей – ветеранов ВОВ. В 13.45 от площади Победы (по маршруту: пл. Победы – ул. Таймырская – пл. Горняков) стартует «Бессмертный полк». На площади Горняков праздничную колонну встретят участники вокальных коллективов Талнаха. С 14.00 до 16.00 пройдет праздничная программа «Пусть гремит салют Победы!» с участием творческих коллективов города и различными тематическими акциями. С 14.30 начнет работу фотосалон «В солдатском строю», где жители и гости Талнаха смогут сделать памятное фото в элементах солдатских костюмов. Талнахский филиал Музея Норильска с 13.00 до 18.00 приглашает жителей на день открытых дверей, где можно будет принять участие в квест-игре «Идем в разведку» и различных мастер-классах. В Кайеркане 9 мая в 13.30 начнется торжественная церемония возложения цветов к подножию памятной стелы «Слава подвигам народа». В 14.00 стартует шествие «Бессмертный полк» по маршруту: ул. Школьная - ул. Шахтерская - ул. Надеждинская – площадь Ледового дворца спорта. В 14.40 на площади Ледового дворца спорта начнется праздничный концерт и народное гуляье «Победа – одна на всех!» с участием творческих коллективов и работой интерактивных площадок. В КДЦ «Юбилейный» в 16.20 состоится демонстрация документального фильма «Парады Панова», вход свободный.

Просмотров:249 Во всех районах города пройдут торжественные церемонии, концерты, народные гулянья, выставки и акции, будут работать полевые кухни.В Центральном районе 8 мая в Городском центре культуры пройдет праздничный вечер «В ритме Великой Победы», на котором прозвучат слова благодарности ветеранам и труженикам тыла. Гостей вечера будет приветствовать духовой оркестр Кайерканской детской школы искусств Brass Banda, в фойе Выставочного зала в фотозоне «Солдатский привал» желающие смогут сфотографироваться на память. В концерте примут участие лучшие вокальные и хореографические коллективы города.9 мая торжественные мероприятия стартуют шествием «Бессмертный полк». Начало движения колонны - в 10.30 от дома № 43 по Ленинскому проспекту. Маршрут движения: Ленинский проспект (нечетная сторона) – пл. Гвардейская – ул. Севастопольская – площадь Памяти Героев – ул. Кирова – ул. Пушкина – Ленинский проспект (четная сторона) – площадь Комсомольская. В 11 часов на площади Памяти Героев у мемориала «Вечный огонь» начнется торжественная церемония в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут сводный парадный расчет частей Норильского гарнизона, колонны военной автомобильной техники и «Бессмертного полка».Началом праздничной программы в 12.00 на Комсомольской площади станет прибытие участников торжественного шествия «Бессмертный полк», которых встретит сводный хор под руководством Олега Морозова. Хор исполнит песни «Бессмертный марш», «День Победы», попурри из песен, которые являются символами праздника. В концертной программе примут участие лучшие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы Норильска. На площади возле Дворца культуры будет установлена фотозона с макетами артиллерийских орудий времен ВОВ, противотанковые «ежи», полевая палатка с макетами оружия и экипировкой того времени, где все желающие смогут сфотографироваться.Музей Норильска с 12.00 до 15.00 приглашает норильчан заглянуть в «Полковой блиндаж», где после прохождения «Бессмертного полка» взрослые и юные участники марша смогут отогреться горячим чаем, на «привале» послушать любимые песни военного времени, принять участие в интеллектуальной квест-игре «Танковое сражение», посетить выставку из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», посвященную 75-летию Курской битвы. Экскурсии для желающих проведут в 12.00, 13.00 и 14.00. Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» откроется детская игровая зона «Боевое ГТО». Занятие для каждого найдется на интерактивной площадке «За Победу!» - сделать сувенир в технике оригами, красиво сложить георгиевскую ленточку, красные звезды, написать поздравительную открытку.С 14.00 до 16.00 в публичной библиотеке пройдет акция «Этот День Победы», в рамках которой состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Поэзия Победы». Здесь же будут работать различные интерактивные площадки: мастер-классы «Красная гвоздика» и «Значки-звезды», «Патриотический аквагрим», игра-реконструкция «Последний бой Сталинградской битвы».В Талнахе праздничные мероприятия 9 мая начнутся на площади Победы в 13.30, где состоится торжественная церемония с участием почетных гостей – ветеранов ВОВ. В 13.45 от площади Победы (по маршруту: пл. Победы – ул. Таймырская – пл. Горняков) стартует «Бессмертный полк». На площади Горняков праздничную колонну встретят участники вокальных коллективов Талнаха. С 14.00 до 16.00 пройдет праздничная программа «Пусть гремит салют Победы!» с участием творческих коллективов города и различными тематическими акциями. С 14.30 начнет работу фотосалон «В солдатском строю», где жители и гости Талнаха смогут сделать памятное фото в элементах солдатских костюмов.Талнахский филиал Музея Норильска с 13.00 до 18.00 приглашает жителей на день открытых дверей, где можно будет принять участие в квест-игре «Идем в разведку» и различных мастер-классах.В Кайеркане 9 мая в 13.30 начнется торжественная церемония возложения цветов к подножию памятной стелы «Слава подвигам народа». В 14.00 стартует шествие «Бессмертный полк» по маршруту: ул. Школьная - ул. Шахтерская - ул. Надеждинская – площадь Ледового дворца спорта. В 14.40 на площади Ледового дворца спорта начнется праздничный концерт и народное гуляье «Победа – одна на всех!» с участием творческих коллективов и работой интерактивных площадок. В КДЦ «Юбилейный» в 16.20 состоится демонстрация документального фильма «Парады Панова», вход свободный.