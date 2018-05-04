Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
4 мая 2018, 16:27

Норильск отметит 73-ю годовщину Великой Победы обширной праздничной программой.


Во всех районах города пройдут торжественные церемонии, концерты, народные гулянья, выставки и акции, будут работать полевые кухни.
В Центральном районе 8 мая в Городском центре культуры пройдет праздничный вечер «В ритме Великой Победы», на котором прозвучат слова благодарности ветеранам и труженикам тыла. Гостей вечера будет приветствовать духовой оркестр Кайерканской детской школы искусств Brass Banda, в фойе Выставочного зала в фотозоне «Солдатский привал» желающие смогут сфотографироваться на память. В концерте примут участие лучшие вокальные и хореографические коллективы города.
9 мая торжественные мероприятия стартуют шествием «Бессмертный полк». Начало движения колонны - в 10.30 от дома № 43 по Ленинскому проспекту. Маршрут движения: Ленинский проспект (нечетная сторона) – пл. Гвардейская – ул. Севастопольская – площадь Памяти Героев – ул. Кирова – ул. Пушкина – Ленинский проспект (четная сторона) – площадь Комсомольская. В 11 часов на площади Памяти Героев у мемориала «Вечный огонь» начнется торжественная церемония в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут сводный парадный расчет частей Норильского гарнизона, колонны военной автомобильной техники и «Бессмертного полка».
Началом праздничной программы в 12.00 на Комсомольской площади станет прибытие участников торжественного шествия «Бессмертный полк», которых встретит сводный хор под руководством Олега Морозова. Хор исполнит песни «Бессмертный марш», «День Победы», попурри из песен, которые являются символами праздника. В концертной программе примут участие лучшие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы Норильска. На площади возле Дворца культуры будет установлена фотозона с макетами артиллерийских орудий времен ВОВ, противотанковые «ежи», полевая палатка с макетами оружия и экипировкой того времени, где все желающие смогут сфотографироваться.
Музей Норильска с 12.00 до 15.00 приглашает норильчан заглянуть в «Полковой блиндаж», где после прохождения «Бессмертного полка» взрослые и юные участники марша смогут отогреться горячим чаем, на «привале» послушать любимые песни военного времени, принять участие в интеллектуальной квест-игре «Танковое сражение», посетить выставку из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», посвященную 75-летию Курской битвы. Экскурсии для желающих проведут в 12.00, 13.00 и 14.00. Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» откроется детская игровая зона «Боевое ГТО». Занятие для каждого найдется на интерактивной площадке «За Победу!» - сделать сувенир в технике оригами, красиво сложить георгиевскую ленточку, красные звезды, написать поздравительную открытку.
С 14.00 до 16.00 в публичной библиотеке пройдет акция «Этот День Победы», в рамках которой состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Поэзия Победы». Здесь же будут работать различные интерактивные площадки: мастер-классы «Красная гвоздика» и «Значки-звезды», «Патриотический аквагрим», игра-реконструкция «Последний бой Сталинградской битвы».
В Талнахе праздничные мероприятия 9 мая начнутся на площади Победы в 13.30, где состоится торжественная церемония с участием почетных гостей – ветеранов ВОВ. В 13.45 от площади Победы (по маршруту: пл. Победы – ул. Таймырская – пл. Горняков) стартует «Бессмертный полк». На площади Горняков праздничную колонну встретят участники вокальных коллективов Талнаха. С 14.00 до 16.00 пройдет праздничная программа «Пусть гремит салют Победы!» с участием творческих коллективов города и различными тематическими акциями. С 14.30 начнет работу фотосалон «В солдатском строю», где жители и гости Талнаха смогут сделать памятное фото в элементах солдатских костюмов.
Талнахский филиал Музея Норильска с 13.00 до 18.00 приглашает жителей на день открытых дверей, где можно будет принять участие в квест-игре «Идем в разведку» и различных мастер-классах.
В Кайеркане 9 мая в 13.30 начнется торжественная церемония возложения цветов к подножию памятной стелы «Слава подвигам народа». В 14.00 стартует шествие «Бессмертный полк» по маршруту: ул. Школьная - ул. Шахтерская - ул. Надеждинская – площадь Ледового дворца спорта. В 14.40 на площади Ледового дворца спорта начнется праздничный концерт и народное гуляье «Победа – одна на всех!» с участием творческих коллективов и работой интерактивных площадок. В КДЦ «Юбилейный» в 16.20 состоится демонстрация документального фильма «Парады Панова», вход свободный.
Просмотров:249
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 4 мая 2018 
18:57   Лучшая в математике. Ученица 7-го класса 5-й гимназии Дина Докашенко отправится во всероссийский детский центр "Сириус" в г. Сочи. 18:35   До Дня Победы осталось 4 дня. Наши деды, наши прадеды всегда с нами. Так есть и так дожно быть.
18:16   В Красноярском крае назначен начальник полиции. Указ президента подписан сегодня. 18:10   Свадебная пропажа. В Норильске сторож украл со свадьбы 200 тысяч рублей.
18:05   Молодым семьям Норильска вручили жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий в пределах Красноярского края. 17:47   Каждый ветеран войны в Норильске в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы" получат в подарок от неравнодушных горожан конверт с "Победной премией" в 32 тысячи рублей.
17:25   В Норильске приступили к экспертизе двух недостроенных домов. Специалистам московской компании ООО "Новоспасский мост" предстоит провести ... 16:49   Подготовиться к ЕГЭ помогут видеоролики Рособрнадзора.
16:34   В столице Таймыра реализован проект в рамках районного конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем». 16:27   Норильск отметит 73-ю годовщину Великой Победы обширной праздничной программой.
16:25   «Смелый эксперимент» от PolArt-резиденции норильчане смогут увидеть уже 7 мая в 18.30.

 3 мая 2018 
19:25   Окончательную судьбу ТЦ "Галактика" решит суд. 19:10   Чуть больше 7,5 тысячи рублей собрали участники «Экстрим-фестиваля», прошедшего в минувшие выходные на базе «Оль-Гуль».
18:03   В школе-интернате для детей с ограниченными возможностями накануне 1 Мая прошел праздник "Мой город. Моя история". 17:30   Деревянный храм в Комсомольском парке открылся.
17:28   В военно-космической части № 40919 устроили маевку для семей защитников Родины. 17:00   Опубликован полный план празднования Дня Победы в Большом Норильске.
16:49   Соревновательный сезон бокса в Норильске закрыт. Названы лучшие тренеры и спортсмены. 16:47   Почти 2 миллиона рублей будет передано неравнодушными горожанами в дар ветеранам в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы".
16:33   Какие улицы в Норильске будут перекрыты 4-9 мая? С 4 по 9 мая норильским автомобилистам предстоит перестроить свои маршруты из-за перекрытий, необходимых для проведения Парада Победы. 15:10   Новые правила. Май. Новые законы.
13:59   Ветераны войны принимают гостей. 13:37   Таймырский дом народного творчества отметил день рождения.
12:55   Девочка, пострадавшая в результате наезда пьяного водителя-самоучки, вышла из комы.

 2 мая 2018 
16:50   В Норильске пьяный водитель сбил двоих детей.

 28 апреля 2018 
18:05   ТЦ «Галактика» откроется 1 мая. Запаса прочности металлоконструкций в случае пожара теперь хватит на два часа. 16:56   Норильчане примут участие в соревнованиях по ловле корюшки на Енисее.
16:28   Дознаватели определяют причину возгорания на Комсомольской, 18. У них на это есть до 10 дней. 14:02   В Заполярном театре драмы Норильска будет организована бэби-среда.
14:00   В Норильске прошли соревнования по боевому развертыванию среди пожарно-спасательных частей. 13:52   В Норильске впервые пройдут соревнования по скиджорингу.
13:05   Учитель английского языка талнахской школы № 20 Роман Плотников возглавил тройку лидеров по результатам голосования «Народный ... 11:57   Сотрудники отдела МВД по Норильску поздравили юных норильчан с получением первых паспортов.
11:52   100 часов исправительных работ назначили норильскому дрифтеру. 11:29   5 мая в Молодежном центре района Кайеркан пройдет тематический праздник «Назад в СССР».
11:16   Юные норильчане могут принять участие в конкурсе МВД России «Полицейский дядя Степа». 10:52   Владимир Бахарь: «Впервые за прошедшие годы мы не корректировали доходы бюджета в сторону уменьшения».
10:45   Виктор Томенко: «От всех финансовых органов требуется точный мониторинг поступлений в бюджет и оценка влияния каждого фактора». 10:23   В Норильске завершается фотоконкурс, посвященный воспоминаниям о Советском Союзе. Выставка ретрофото откроется 5 мая в кайерканском Молодежном центре.
10:00   1 Мая в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в Кайеркане будет временно изменена схема движения транспорта. 09:54   В Норильске подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.
09:38   Накануне вечером произошел пожар на Комсомольской, 18.

 27 апреля 2018 
18:30   Норильский учитель Роман Плотников стал победителем конкурса на звание «Народного учителя - 2018» при поддержке издательского дома «Комсомольская правда». 18:21   Школьники Норильска прошли сразу на третий отборочный тур в ГИТИС.
17:52   Норильские юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы (20х10 м). Так наш город присоединился к межрегиональному проекту «От Победы – к победам». 17:05   Завтра в Норильске ЭКСТРИМдень.
17:02   Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей. 16:49   В норильской стоматологии провели первую операцию по вживлению импланта. В использовании подобных технологий мы отстали на 25 лет.
16:36   Ученики норильской гимназии № 4 посетили Великобританию в рамках образовательной поездки в языковую школу Centre Of English Studies. 15:26   Норильчанам на заметку. В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и лежать на сиденьях.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх