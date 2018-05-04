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4 мая 2018, 16:34



В столице Таймыра реализован проект в рамках районного конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем».

Идея данного проекта заключалась в создании театра кукол и организации мини-спектаклей, которые были показаны для дудинских детей из приюта, детского дома, школы-интерната и реабилитационного центра инвалидов. В качестве артистов выступили ребята с ограниченными возможностями здоровья. В проектную команду вошли десять детей в возрасте от 10 до 16 лет, с которыми занимались психолог и логопед, помогая преодолеть боязнь зрителей и сцены. Также подростки приняли участие в мастер-классах по изготовлению декораций и кукловождению. На протяжении реализации проекта ребята также выступили на Арт-фестивале для всей семьи, прошедшем в кино-досуговом центре «Арктика», и приняли участие в городском конкурсе «Его Величество Театр» в Детско-юношеском центре туризма и творчества «Юниор», где получили диплом первой степени. Проект стартовал 1 декабря 2017 года и завершился 1 мая 2018 года. Напомним, целью районного конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем» является разработка и реализация проектов, направленных на развитие инновационных подходов к социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Организатором конкурса является управление по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального района и Таймырский молодежный центр. В рамках конкурса рассматривались проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: включение их в творческую и образовательную деятельность, способствующую их реабилитации и социальной адаптации; проведение кампаний, направленных на их социальную интеграцию, создание по отношению к ним в обществе атмосферы сотрудничества и доверия.

Просмотров:282 В столице Таймыра в рамках районного конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем» реализован проект «Выездной театр «Сказка за сказкой, или Сказка в подарок», направленный на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.Идея данного проекта заключалась в создании театра кукол и организации мини-спектаклей, которые были показаны для дудинских детей из приюта, детского дома, школы-интерната и реабилитационного центра инвалидов. В качестве артистов выступили ребята с ограниченными возможностями здоровья.В проектную команду вошли десять детей в возрасте от 10 до 16 лет, с которыми занимались психолог и логопед, помогая преодолеть боязнь зрителей и сцены. Также подростки приняли участие в мастер-классах по изготовлению декораций и кукловождению.На протяжении реализации проекта ребята также выступили на Арт-фестивале для всей семьи, прошедшем в кино-досуговом центре «Арктика», и приняли участие в городском конкурсе «Его Величество Театр» в Детско-юношеском центре туризма и творчества «Юниор», где получили диплом первой степени.Проект стартовал 1 декабря 2017 года и завершился 1 мая 2018 года.Напомним, целью районного конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем» является разработка и реализация проектов, направленных на развитие инновационных подходов к социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.Организатором конкурса является управление по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального района и Таймырский молодежный центр.В рамках конкурса рассматривались проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: включение их в творческую и образовательную деятельность, способствующую их реабилитации и социальной адаптации; проведение кампаний, направленных на их социальную интеграцию, создание по отношению к ним в обществе атмосферы сотрудничества и доверия.