|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:57 Лучшая в математике. Ученица 7-го класса 5-й гимназии Дина Докашенко отправится во всероссийский детский центр "Сириус" в г. Сочи.
18:35 До Дня Победы осталось 4 дня. Наши деды, наши прадеды всегда с нами. Так есть и так дожно быть.
18:16 В Красноярском крае назначен начальник полиции. Указ президента подписан сегодня.
18:10 Свадебная пропажа. В Норильске сторож украл со свадьбы 200 тысяч рублей.
18:05 Молодым семьям Норильска вручили жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий в пределах Красноярского края.
17:47 Каждый ветеран войны в Норильске в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы" получат в подарок от неравнодушных горожан конверт с "Победной премией" в 32 тысячи рублей.
17:25 В Норильске приступили к экспертизе двух недостроенных домов. Специалистам московской компании ООО "Новоспасский мост" предстоит провести полное обследование несущей способности двух недостроев на ул. 50 лет Октября.
16:49 Подготовиться к ЕГЭ помогут видеоролики Рособрнадзора.
16:34 В столице Таймыра реализован проект в рамках районного конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем».
16:27 Норильск отметит 73-ю годовщину Великой Победы обширной праздничной программой.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх