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4 мая 2018, 16:49



Подготовиться к ЕГЭ помогут видеоролики Рособрнадзора.

Ролики рассказывают, как лучше говорить об экзаменах взрослому и ребенку, как выбрать предметы для сдачи и построить график подготовки, на что стоит обратить внимание до, во время и после экзамена. «Рособрнадзор традиционно старается максимально разъяснить выпускникам и их родителям все аспекты проведения ЕГЭ и подготовки к экзаменам. В течение этого года мы уже выпустили серии видеороликов, в которых рассказывали о подготовке к ЕГЭ по разным предметам и о процедуре экзамена. Сейчас, когда осталось совсем немного времени до начала основного периода ЕГЭ, мы выпускаем видеоматериалы, которые подскажут и родителям, и выпускникам, как настроиться перед экзаменами, преодолеть нервозность, успокоиться и успешно сдать ЕГЭ», – рассказал заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Видеоролики можно найти по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM4fs8IJZ9mFCymIM4DP92JP

Просмотров:262 Как сообщает министерство образования Красноярского края, серия видеороликов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки поможет выпускникам и их родителям подготовиться к госэкзаменам как с практической, так и с психологической стороны.Ролики рассказывают, как лучше говорить об экзаменах взрослому и ребенку, как выбрать предметы для сдачи и построить график подготовки, на что стоит обратить внимание до, во время и после экзамена.«Рособрнадзор традиционно старается максимально разъяснить выпускникам и их родителям все аспекты проведения ЕГЭ и подготовки к экзаменам. В течение этого года мы уже выпустили серии видеороликов, в которых рассказывали о подготовке к ЕГЭ по разным предметам и о процедуре экзамена. Сейчас, когда осталось совсем немного времени до начала основного периода ЕГЭ, мы выпускаем видеоматериалы, которые подскажут и родителям, и выпускникам, как настроиться перед экзаменами, преодолеть нервозность, успокоиться и успешно сдать ЕГЭ», – рассказал заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.Видеоролики можно найти по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM4fs8IJZ9mFCymIM4DP92JP