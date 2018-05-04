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4 мая 2018, 17:25



В Норильске приступили к экспертизе двух недостроенных домов. Специалистам московской компании ООО "Новоспасский мост" предстоит провести полное обследование несущей способности двух недостроев на ул. 50 лет Октября.

"Сейчас мы приступили непосредственно к исследованию и взятию проб грунта на этих двух домах. Подрядная организация уже установила четыре бурильные машины, по одной на каждый из подъездов домов. До конца мая должно быть пробурено девять скважин - три на одноподъездном и шесть на трехподъездном домах - на глубину до 30 метров. Сейчас достигнута глубина на уровне 22 метров", - говорит Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства администрации г. Норильска. По словам руководителя УКРиС, это первый шаг к дальнейшему завершению строительства зданий. "Обязательным условием для прохождения госэкспертизы является наличие заключения о качестве грунта, на котором стоят недостроенные дома, его влагонасыщенности, несущей способности. Если с грунтом возникнут какие-то проблемы, то мы применим ряд мер, которые позволят его усилить, проморозить, чтобы восстановить его несущую способность" - отмечает Дмитрий Самородов. В рамках этого же контракта подрядчикам предстоит выполнить работы по обмерам здания - каждого помещения, коридора, лестничного марша, взять пробы железобетонных конструкций, провести замеры по несущей способности самого бетона, состояния внутренней арматуры. Дмитрий Самородов говорит, что эти работы позволят получить полный отчет от подрядной организации о возможности завершения строительства этих домов. К концу июня будет готов полноценный научный труд со всеми измерениями, обследованиями, пробами, который даст понимание о возможности дальнейших действий. Если исследование покажет, что здание находится в удовлетворительном состоянии, приступят к следующему этапу - разработке проектно-сметной документации и прохождению госэкспертизы в крае. Интересно, что в начале проведения буровых работ на глубине примерно трех-четырех метров подрядчики наткнулись на железобетонную подушку. Происхождение ее не понятно. Есть версии, что при строительстве рабочие просто слили туда лишний бетон, а, возможно, это вспомогательный фундамент, оставшийся от старой железной дороги. Из научного интереса сотрудники УКРиС постараются найти документы и выяснить происхождение этой бетонной прослойки. Тем не менее подземный бетон на несколько дней затруднил бурение, но сейчас препятствие пройдено, и работы близятся к завершению. Исследовательские работы ведутся на средства "Норникеля", они обойдутся в семь миллионов. Источники дальнейшего строительства зданий пока не определены.

Просмотров:293 Эти два здания на ул. 50 лет Октября, 2б и 2в - трехподъездный и одноподъездный дома - начали строить еще в 1993 году. В 1996 приняли решение о заморозке строительства. Дома стоят на самом берегу озера Долгое и находятся на территории, которая попадает в третью очередь благоустройства набережной. На этапе обсуждения проекта благоустройства парка представители "Норникеля" планировали заняться судьбой этих зданий - либо снести их, либо достроить. В результате дома переданы на баланс города, но обследование ведется на средства градообразующего предприятия."Сейчас мы приступили непосредственно к исследованию и взятию проб грунта на этих двух домах. Подрядная организация уже установила четыре бурильные машины, по одной на каждый из подъездов домов. До конца мая должно быть пробурено девять скважин - три на одноподъездном и шесть на трехподъездном домах - на глубину до 30 метров. Сейчас достигнута глубина на уровне 22 метров", - говорит Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства администрации г. Норильска.По словам руководителя УКРиС, это первый шаг к дальнейшему завершению строительства зданий."Обязательным условием для прохождения госэкспертизы является наличие заключения о качестве грунта, на котором стоят недостроенные дома, его влагонасыщенности, несущей способности. Если с грунтом возникнут какие-то проблемы, то мы применим ряд мер, которые позволят его усилить, проморозить, чтобы восстановить его несущую способность" - отмечает Дмитрий Самородов.В рамках этого же контракта подрядчикам предстоит выполнить работы по обмерам здания - каждого помещения, коридора, лестничного марша, взять пробы железобетонных конструкций, провести замеры по несущей способности самого бетона, состояния внутренней арматуры.Дмитрий Самородов говорит, что эти работы позволят получить полный отчет от подрядной организации о возможности завершения строительства этих домов. К концу июня будет готов полноценный научный труд со всеми измерениями, обследованиями, пробами, который даст понимание о возможности дальнейших действий. Если исследование покажет, что здание находится в удовлетворительном состоянии, приступят к следующему этапу - разработке проектно-сметной документации и прохождению госэкспертизы в крае.Интересно, что в начале проведения буровых работ на глубине примерно трех-четырех метров подрядчики наткнулись на железобетонную подушку. Происхождение ее не понятно. Есть версии, что при строительстве рабочие просто слили туда лишний бетон, а, возможно, это вспомогательный фундамент, оставшийся от старой железной дороги. Из научного интереса сотрудники УКРиС постараются найти документы и выяснить происхождение этой бетонной прослойки. Тем не менее подземный бетон на несколько дней затруднил бурение, но сейчас препятствие пройдено, и работы близятся к завершению.Исследовательские работы ведутся на средства "Норникеля", они обойдутся в семь миллионов. Источники дальнейшего строительства зданий пока не определены.