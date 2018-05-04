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4 мая 2018, 17:47



Каждый ветеран войны в Норильске в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы" получат в подарок от неравнодушных горожан конверт с "Победной премией" в 32 тысячи рублей.

Организаторы акции - отдел молодежной политики и благотворительный фонд "Территория добра" - сегодня подвели окончательные итоги акции. По первоначальным данным, за два неполных месяца с помощью ящиков-накопителей, а также безналичных перечислений жителями Норильска, Талнаха и Кайеркана было собрано 1 миллион 907 тысяч 337 рублей, включая и вклад жителей поселка Снежногорск. По словам председателя благотворительного фонда "Территория добра" Натальи Солодовник, ситуация изменилась буквально в последние часы рабочего дня четверга, 3 мая. Благодаря добровольным взносам от школы № 34 и "НШСС" ООО "Норильскникельремонт" сумма увеличилась на 36 тысяч 270 рублей и 79 тысяч 200 рублей соответственно. В итоге общая сумма взносов от неравнодушных жителей составила 2 миллиона 22 тысячи 807 рублей. Ко Дню Великой Победы каждый из 62 живущих ныне ветеранов получит праздничный подарок или, как говорят сами ветераны, премию - конверт с 32 тысячами 600 рублями.

Просмотров:267 Каждый ветеран войны в Норильске в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы" получат в подарок от неравнодушных горожан конверт по 30 тысяч рублей.Организаторы акции - отдел молодежной политики и благотворительный фонд "Территория добра" - сегодня подвели окончательные итоги акции.По первоначальным данным, за два неполных месяца с помощью ящиков-накопителей, а также безналичных перечислений жителями Норильска, Талнаха и Кайеркана было собрано 1 миллион 907 тысяч 337 рублей, включая и вклад жителей поселка Снежногорск. По словам председателя благотворительного фонда "Территория добра" Натальи Солодовник, ситуация изменилась буквально в последние часы рабочего дня четверга, 3 мая. Благодаря добровольным взносам от школы № 34 и "НШСС" ООО "Норильскникельремонт" сумма увеличилась на 36 тысяч 270 рублей и 79 тысяч 200 рублей соответственно. В итоге общая сумма взносов от неравнодушных жителей составила 2 миллиона 22 тысячи 807 рублей. Ко Дню Великой Победы каждый из 62 живущих ныне ветеранов получит праздничный подарок или, как говорят сами ветераны, премию - конверт с 32 тысячами 600 рублями.