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4 мая 2018, 18:05



Молодым семьям Норильска вручили жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий в пределах Красноярского края.

Размер социальной выплаты для этой категории граждан составляет не менее 35 процентов средней стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов - для семей с детьми. Суммы выплат разные: минимальная - 362 тысячи, максимальная - 800 тысяч рублей. "За весь период программы семьи приобретали квартиры в основном в на территории Норильского промышленного района, и лишь в двух случаях семьи купили жилье в Красноярске - квартиру и дом", - прокомментировала церемонию вручения сертификатов начальник управления жилищного фонда Марина Покровская. В этом году на финансирование программы для норильчан выделено 13 млн 140 тыс. рублей. Из них более 5,3 млн рублей - средства местного бюджета, более 7,7 млн рублей - деньги края и федерации. Напомним, в Норильске программа реализуется с 2007 года. За 11 лет жилье с помощью этих выплат приобрели 215 норильских семей. Кстати, социальная выплата может быть использована молодой семьей не только для оплаты договора купли-продажи жилого помещения, но и первоначального взноса при получения жилищного кредита, оплаты цены договора строительного подряда или для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотеке. На вопрос, какая семья может считаться молодой, начальник жилфонда ответила: "Если возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на превышает 35 лет; кроме того, семья обязательно должна быть признана нуждающейся в жилом помещении и иметь доходы, позволяющие получить кредит для оплаты жилья в части, превышающей размер сертификата. Материнский капитал при этом учитывается".

Просмотров:303 Свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство индивидуального жилья получили 20 семей - участников федеральной программы "Обеспечение жильем молодых семей".Размер социальной выплаты для этой категории граждан составляет не менее 35 процентов средней стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов - для семей с детьми. Суммы выплат разные: минимальная - 362 тысячи, максимальная - 800 тысяч рублей."За весь период программы семьи приобретали квартиры в основном в на территории Норильского промышленного района, и лишь в двух случаях семьи купили жилье в Красноярске - квартиру и дом", - прокомментировала церемонию вручения сертификатов начальник управления жилищного фонда Марина Покровская. В этом году на финансирование программы для норильчан выделено 13 млн 140 тыс. рублей. Из них более 5,3 млн рублей - средства местного бюджета, более 7,7 млн рублей - деньги края и федерации.Напомним, в Норильске программа реализуется с 2007 года. За 11 лет жилье с помощью этих выплат приобрели 215 норильских семей. Кстати, социальная выплата может быть использована молодой семьей не только для оплаты договора купли-продажи жилого помещения, но и первоначального взноса при получения жилищного кредита, оплаты цены договора строительного подряда или для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотеке.На вопрос, какая семья может считаться молодой, начальник жилфонда ответила: "Если возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на превышает 35 лет; кроме того, семья обязательно должна быть признана нуждающейся в жилом помещении и иметь доходы, позволяющие получить кредит для оплаты жилья в части, превышающей размер сертификата. Материнский капитал при этом учитывается".