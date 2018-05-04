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4 мая 2018, 18:10



Свадебная пропажа. В Норильске сторож украл со свадьбы 200 тысяч рублей.

В краевой полиции рассказали, что подозреваемым в краже стал 66-летний сторож турбазы, где проходил праздник. Выяснилось, что мужчина после отъезда молодоженов обнаружил в мусорке случайно выброшенную шкатулку с крупной суммой и забрал себе. Стражи порядка Норильска во время розыска установили личность мужчины, присвоившего деньги. «В настоящее время в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»», пояснили в ГУ МВД по краю. Часть денег, 60 тысяч рублей, вернули молодоженам. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следователи ведут расследование.

Просмотров:356 22-летняя невеста пожаловалась в полицию на пропажу 219 тысяч рублей. Деньги, лежавшие в шкатулке, украли во время ее собственной свадьбы.В краевой полиции рассказали, что подозреваемым в краже стал 66-летний сторож турбазы, где проходил праздник. Выяснилось, что мужчина после отъезда молодоженов обнаружил в мусорке случайно выброшенную шкатулку с крупной суммой и забрал себе. Стражи порядка Норильска во время розыска установили личность мужчины, присвоившего деньги.«В настоящее время в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»», пояснили в ГУ МВД по краю. Часть денег, 60 тысяч рублей, вернули молодоженам. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следователи ведут расследование.