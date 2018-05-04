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4 мая 2018, 18:16



В Красноярском крае назначен начальник полиции. Указ президента подписан сегодня.

Олегу Ивановичу Стефанкову 51 год, он родился в г. Донецке. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году с должности оперуполномоченного отделения по экономическим преступлениям отдела внутренних дел Ленинского района города Ростова-на-Дону. В течение 14 лет Стефанков занимал различные должности в ОВД Ленинского района Ростова-на-Дону. С 2011 по 2015 год он служил в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МВД России по Республике Адыгея. В 2015 году назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Калужской области – начальника полиции. С сентября 2017 года занимал должность врио заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю – начальника полиции.

Просмотров:296 Указом Президента Российской Федерации полковник полиции Олег Стефанков назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю – начальником полиции. Документ подписан главой государства 3 мая 2018 года.Олегу Ивановичу Стефанкову 51 год, он родился в г. Донецке. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году с должности оперуполномоченного отделения по экономическим преступлениям отдела внутренних дел Ленинского района города Ростова-на-Дону.В течение 14 лет Стефанков занимал различные должности в ОВД Ленинского района Ростова-на-Дону. С 2011 по 2015 год он служил в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МВД России по Республике Адыгея. В 2015 году назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Калужской области – начальника полиции.С сентября 2017 года занимал должность врио заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю – начальника полиции.