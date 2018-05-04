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4 мая 2018, 18:35

До Дня Победы осталось 4 дня. Наши деды, наши прадеды всегда с нами. Так есть и так дожно быть.


В здании управления капитального ремонта и строительства норильской администрации открылась выставка, посвященная участникам Великой Отечественной войны - родственникам сотрудников УКРиС. Второй год в канун праздника Великой Победы благодарные потомки приносят на работу фотографии своих героев, готовят информацию об их подвигах, оформленную на планшетах. Поклониться памяти тех, кто героически воевал за нашу Родину, в эти майские дни могут все, кто приходит в УКРиС по делам. И каждый замедляет шаг у старых фото на стене в своей благодарной минуте молчания. С некоторыми из героев этой выставки мы познакомим своих читателей в рубрике "Бессмертны полк" на страницах "Заполярной правды".
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    Список новостей

 4 мая 2018 
18:57   Лучшая в математике. Ученица 7-го класса 5-й гимназии Дина Докашенко отправится во всероссийский детский центр "Сириус" в г. Сочи. 18:35   До Дня Победы осталось 4 дня. Наши деды, наши прадеды всегда с нами. Так есть и так дожно быть.
18:16   В Красноярском крае назначен начальник полиции. Указ президента подписан сегодня. 18:10   Свадебная пропажа. В Норильске сторож украл со свадьбы 200 тысяч рублей.
18:05   Молодым семьям Норильска вручили жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий в пределах Красноярского края. 17:47   Каждый ветеран войны в Норильске в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы" получат в подарок от неравнодушных горожан конверт с "Победной премией" в 32 тысячи рублей.
17:25   В Норильске приступили к экспертизе двух недостроенных домов. Специалистам московской компании ООО "Новоспасский мост" предстоит провести ... 16:49   Подготовиться к ЕГЭ помогут видеоролики Рособрнадзора.
16:34   В столице Таймыра реализован проект в рамках районного конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем». 16:27   Норильск отметит 73-ю годовщину Великой Победы обширной праздничной программой.
16:25   «Смелый эксперимент» от PolArt-резиденции норильчане смогут увидеть уже 7 мая в 18.30.

 3 мая 2018 
19:25   Окончательную судьбу ТЦ "Галактика" решит суд. 19:10   Чуть больше 7,5 тысячи рублей собрали участники «Экстрим-фестиваля», прошедшего в минувшие выходные на базе «Оль-Гуль».
18:03   В школе-интернате для детей с ограниченными возможностями накануне 1 Мая прошел праздник "Мой город. Моя история". 17:30   Деревянный храм в Комсомольском парке открылся.
17:28   В военно-космической части № 40919 устроили маевку для семей защитников Родины. 17:00   Опубликован полный план празднования Дня Победы в Большом Норильске.
16:49   Соревновательный сезон бокса в Норильске закрыт. Названы лучшие тренеры и спортсмены. 16:47   Почти 2 миллиона рублей будет передано неравнодушными горожанами в дар ветеранам в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы".
16:33   Какие улицы в Норильске будут перекрыты 4-9 мая? С 4 по 9 мая норильским автомобилистам предстоит перестроить свои маршруты из-за перекрытий, необходимых для проведения Парада Победы. 15:10   Новые правила. Май. Новые законы.
13:59   Ветераны войны принимают гостей. 13:37   Таймырский дом народного творчества отметил день рождения.
12:55   Девочка, пострадавшая в результате наезда пьяного водителя-самоучки, вышла из комы.

 2 мая 2018 
16:50   В Норильске пьяный водитель сбил двоих детей.

 28 апреля 2018 
18:05   ТЦ «Галактика» откроется 1 мая. Запаса прочности металлоконструкций в случае пожара теперь хватит на два часа. 16:56   Норильчане примут участие в соревнованиях по ловле корюшки на Енисее.
16:28   Дознаватели определяют причину возгорания на Комсомольской, 18. У них на это есть до 10 дней. 14:02   В Заполярном театре драмы Норильска будет организована бэби-среда.
14:00   В Норильске прошли соревнования по боевому развертыванию среди пожарно-спасательных частей. 13:52   В Норильске впервые пройдут соревнования по скиджорингу.
13:05   Учитель английского языка талнахской школы № 20 Роман Плотников возглавил тройку лидеров по результатам голосования «Народный ... 11:57   Сотрудники отдела МВД по Норильску поздравили юных норильчан с получением первых паспортов.
11:52   100 часов исправительных работ назначили норильскому дрифтеру. 11:29   5 мая в Молодежном центре района Кайеркан пройдет тематический праздник «Назад в СССР».
11:16   Юные норильчане могут принять участие в конкурсе МВД России «Полицейский дядя Степа». 10:52   Владимир Бахарь: «Впервые за прошедшие годы мы не корректировали доходы бюджета в сторону уменьшения».
10:45   Виктор Томенко: «От всех финансовых органов требуется точный мониторинг поступлений в бюджет и оценка влияния каждого фактора». 10:23   В Норильске завершается фотоконкурс, посвященный воспоминаниям о Советском Союзе. Выставка ретрофото откроется 5 мая в кайерканском Молодежном центре.
10:00   1 Мая в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в Кайеркане будет временно изменена схема движения транспорта. 09:54   В Норильске подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.
09:38   Накануне вечером произошел пожар на Комсомольской, 18.

 27 апреля 2018 
18:30   Норильский учитель Роман Плотников стал победителем конкурса на звание «Народного учителя - 2018» при поддержке издательского дома «Комсомольская правда». 18:21   Школьники Норильска прошли сразу на третий отборочный тур в ГИТИС.
17:52   Норильские юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы (20х10 м). Так наш город присоединился к межрегиональному проекту «От Победы – к победам». 17:05   Завтра в Норильске ЭКСТРИМдень.
17:02   Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей. 16:49   В норильской стоматологии провели первую операцию по вживлению импланта. В использовании подобных технологий мы отстали на 25 лет.
16:36   Ученики норильской гимназии № 4 посетили Великобританию в рамках образовательной поездки в языковую школу Centre Of English Studies. 15:26   Норильчанам на заметку. В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и лежать на сиденьях.




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