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4 мая 2018, 18:35



До Дня Победы осталось 4 дня. Наши деды, наши прадеды всегда с нами. Так есть и так дожно быть.



Просмотров:292 В здании управления капитального ремонта и строительства норильской администрации открылась выставка, посвященная участникам Великой Отечественной войны - родственникам сотрудников УКРиС. Второй год в канун праздника Великой Победы благодарные потомки приносят на работу фотографии своих героев, готовят информацию об их подвигах, оформленную на планшетах. Поклониться памяти тех, кто героически воевал за нашу Родину, в эти майские дни могут все, кто приходит в УКРиС по делам. И каждый замедляет шаг у старых фото на стене в своей благодарной минуте молчания. С некоторыми из героев этой выставки мы познакомим своих читателей в рубрике "Бессмертны полк" на страницах "Заполярной правды".