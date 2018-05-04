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4 мая 2018, 18:57



Лучшая в математике. Ученица 7-го класса 5-й гимназии Дина Докашенко отправится во всероссийский детский центр "Сириус" в г. Сочи.

От Красноярского края в очном отборочном туре приняли участие 34 школьника из 7-8-х классов. Ребятам предлагалось решить 6 задач по математике. На эту работу было отведено 4 часа. В результате девять школьников из нашего региона прошли конкурсный отбор и были приглашены на образовательную смену. Путевки и перелет полностью оплачиваются принимающей стороной. Образовательная программа включает в себя углубленные занятия математикой, различные математические соревнования, лекции ведущих ученых и педагогов страны, общеобразовательную, обширную культурно-досуговую, развивающую и спортивно-оздоровительную программы.

Просмотров:264 В России подведены итоги отбора школьников на июньскую математическую программу в образовательный центр Сириус (г. Сочи). По итогам конкурса к участию в образовательной программе приглашены 95 школьников из 18 регионов РФ.От Красноярского края в очном отборочном туре приняли участие 34 школьника из 7-8-х классов. Ребятам предлагалось решить 6 задач по математике. На эту работу было отведено 4 часа. В результате девять школьников из нашего региона прошли конкурсный отбор и были приглашены на образовательную смену.Путевки и перелет полностью оплачиваются принимающей стороной. Образовательная программа включает в себя углубленные занятия математикой, различные математические соревнования, лекции ведущих ученых и педагогов страны, общеобразовательную, обширную культурно-досуговую, развивающую и спортивно-оздоровительную программы.