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7 мая 2018, 15:05



Ансамбль «Надежда» кайерканского Дома детского творчества отметил 25-летний юбилей.

«Выбор тематики постановок - это бесконечный поиск, он должен быть основан на возрастных особенностях детей. Подбор репертуара очень сложен. В свое время даже реформатор балета Жан-Жорж Новерр говорил, что нет более утомительной в физическом и умственном отношении профессии, чем работа балетмейстера, - делится Елена Леонтьева, художественный руководитель ансамбля «Надежда». - Важно понимать, насколько материал будет полезен этим детям, насколько он актуален, понятен, соответствует возрасту. Например, «Зыбучие пески» мы не поставим танцевать семилетних детей, этот танец рассчитан на подростков. Зыбучий песок - это негативное общество, в которое затянуло хорошего человека. Мы много говорили об этом с детьми». Наряду с новыми тенденциями, характерными современной хореографии, поддерживаются в коллективе и те традиции, которые заложила основатель ансамбля Надежда Хаджаева. Надежда Хаджаева (Спирина) создала ансамбль «Надежда» в 1993 году. Поскольку сама хореограф всю жизнь танцевала народные танцы, то и коллектив специализировался преимущественно на этом направлении хореографии. Сама Надежда много где выступала, ездила по разным городам, у нее была насыщенная творческая жизнь. Своим огромным опытом она с удовольствием делилась с детьми. Два года назад Надежда Хаджаева, уезжая на материк, оставила ансамбль своей преемнице и ученице Елене Леонтьевой. Сегодня «Надежда» - один из ведущих танцевальных коллективов города, который принимает активное участие во всех концертных программах, организуемых в Кайеркане.

Просмотров:285 В большом концерте, посвященном событию, который прошел на сцене КДЦ «Юбилейный», приняли участие полторы сотни детей. В числе двух десятков танцев, многие из которых занимали призовые места на различных конкурсах, увидели зрители и новые постановки: «Замуж по любви»; «Далеко от мамы»; «Маков цвет»; «Кызлар кэлэш» - татарский танец; «Команда» - оригинальная танцевальная зарисовка в исполнении почти 60 участников ансамбля; «На просторах интернета». «Журавли» - военно-патриотический танец в современной хореографии не оставляет равнодушным никого, зрители отзываются о нем очень эмоцонально: «до мурашек», «я плакала», «настоящий спектакль», «заставил задуматься». «Калинку» юные балерины исполняют на пуантах, для 10-12-летних девчонок это было настоящим достижением, предметом особой гордости.«Выбор тематики постановок - это бесконечный поиск, он должен быть основан на возрастных особенностях детей. Подбор репертуара очень сложен. В свое время даже реформатор балета Жан-Жорж Новерр говорил, что нет более утомительной в физическом и умственном отношении профессии, чем работа балетмейстера, - делится Елена Леонтьева, художественный руководитель ансамбля «Надежда». - Важно понимать, насколько материал будет полезен этим детям, насколько он актуален, понятен, соответствует возрасту. Например, «Зыбучие пески» мы не поставим танцевать семилетних детей, этот танец рассчитан на подростков. Зыбучий песок - это негативное общество, в которое затянуло хорошего человека. Мы много говорили об этом с детьми».Наряду с новыми тенденциями, характерными современной хореографии, поддерживаются в коллективе и те традиции, которые заложила основатель ансамбля Надежда Хаджаева.Надежда Хаджаева (Спирина) создала ансамбль «Надежда» в 1993 году. Поскольку сама хореограф всю жизнь танцевала народные танцы, то и коллектив специализировался преимущественно на этом направлении хореографии. Сама Надежда много где выступала, ездила по разным городам, у нее была насыщенная творческая жизнь. Своим огромным опытом она с удовольствием делилась с детьми.Два года назад Надежда Хаджаева, уезжая на материк, оставила ансамбль своей преемнице и ученице Елене Леонтьевой. Сегодня «Надежда» - один из ведущих танцевальных коллективов города, который принимает активное участие во всех концертных программах, организуемых в Кайеркане.