Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 мая 2018, 15:20



Норильский юнармеец принял участие в лагере инновационного и научно-технического творчества «ЮНТЕХ».

От Норильска участвовал Григорий Саратовский из кайерканской школы №40 в сопровождении заместителя директора МБУ «Молодежный центр» Анастасии Мельниковой. За две недели участники лагеря изучали восемь образовательных направлений: «Управление и конструирование беспилотных летательных аппаратов от Школы дронов «Московского авиационного института», «Мобильная робототехника», «Лабораторный химический анализ», «Инженерный дизайн CAD», «Прототипирование», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», а также «Начальная военная подготовка». Юнармейцы сконструировали квадрокоптер из деталей, напечатаных на 3D-принтере, приняли участие в турнире военно-спортивной игры «Лазертаг», конкурсе строя и песни, провели творческий фестиваль «ЮНАРМИЯФЕСТ» и презентацию-выставку навыков и знаний «ЮНТЕХ ЭКСПО», несли почетную вахту памяти у монумента учащимся профтеха, погибшим в Великой Отечественной войне, сдали нормативы по сборке-разборке автомата, провели турнир Лиги дебатов, а также приняли участие в поисково-просветительской экспедиции «Имя России», провели «День добра» и Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», разработали сорок кейсов по проведению тематических дней. За две недели юнармейцы в рамках инновационных площадок собрали 40 моделей роботов, 10 схем бытового электромонтажа, 60 деревянных поделок, 26 гипсовых форм и многое другое. Также юнармейцы освоили надпрофессиональные компетенции «Лидерство», «Коммуникации», «Командообразование», «Креативность» и «Целеполагание».

Просмотров:339 Этот юнармейский лагерь работал с 20 апреля по 3 мая в ВДЦ «Смена» города Анапа. Его участниками стали юнармейцы в возрасте от 12 до 17 лет из 28 регионов России.От Норильска участвовал Григорий Саратовский из кайерканской школы №40 в сопровождении заместителя директора МБУ «Молодежный центр» Анастасии Мельниковой.За две недели участники лагеря изучали восемь образовательных направлений: «Управление и конструирование беспилотных летательных аппаратов от Школы дронов «Московского авиационного института», «Мобильная робототехника», «Лабораторный химический анализ», «Инженерный дизайн CAD», «Прототипирование», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», а также «Начальная военная подготовка».Юнармейцы сконструировали квадрокоптер из деталей, напечатаных на 3D-принтере, приняли участие в турнире военно-спортивной игры «Лазертаг», конкурсе строя и песни, провели творческий фестиваль «ЮНАРМИЯФЕСТ» и презентацию-выставку навыков и знаний «ЮНТЕХ ЭКСПО», несли почетную вахту памяти у монумента учащимся профтеха, погибшим в Великой Отечественной войне, сдали нормативы по сборке-разборке автомата, провели турнир Лиги дебатов, а также приняли участие в поисково-просветительской экспедиции «Имя России», провели «День добра» и Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», разработали сорок кейсов по проведению тематических дней.За две недели юнармейцы в рамках инновационных площадок собрали 40 моделей роботов, 10 схем бытового электромонтажа, 60 деревянных поделок, 26 гипсовых форм и многое другое. Также юнармейцы освоили надпрофессиональные компетенции «Лидерство», «Коммуникации», «Командообразование», «Креативность» и «Целеполагание».