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7 мая 2018, 16:20



Сегодня на площади Памяти Героев прошла генеральная репетиция Парада Победы.

Военные и казаки сосредоточены и сдержанны, а вот школьники с трудом сдерживают свое волнение. Почетное право занять Пост № 1 получили победители зонального этапа военно-спортивной игры «Патриот». В этом году этой чести удостоились учащиеся школы № 14. 17 школьников под руководством наставников СДТЮиТ репетировали каждый жест, шаг и поворот. Первая пара ребят заступит в Почетный караул 9 Мая в 9.30. А всего караульных девять. Данила Андреев и Дарья Башкова, учащиеся 8«В» и 8«Б» классов школы № 14, - одни из тех, кому выпала столь важная миссия. «Очень волнительно, – говорит Данила, – и очень ответственно. Несмотря на то что мы тренируемся почти месяц, волнение не проходит. Очень уж ответственная на нас возложена задача. Стоять в Почетном карауле приходится практически неподвижно, и бывают моменты, когда, как назло, хочется почесаться. Приходится сдерживаться, сосредотачиваться на самом событии, помнить, что оно значит не только для меня и моей семьи, но и для всего нашего народа и нашей страны». «Страшно сбиться с ритма, – делится своими впечатлениями Дарья. – И вроде бы отработано все до автоматизма, но вероятность ошибки все же есть. Сегодня на репетиции я поскользнулась на корке льда, а это недопустимая оплошность. Когда стоишь в карауле, ты совсем иначе воспринимаешь Пост № 1 и происходящее вокруг, чем когда просто наблюдаешь за сменой караула. Это совсем другие ощущения, другие эмоции. Мурашки по коже. С нетерпением жду Дня Победы, того момента, когда я заступлю в Почетный караул на глазах у ветеранов и массы горожан. Для меня 9 Мая – это, кроме всего прочего, еще и дань памяти моим родственникам, участвовавшим в войне и ставших частью Великой Победы».

Просмотров:334 На площади перед Вечным огнем собрались бойцы Норильского гарнизона, сотрудники ОИК-30 и пожарной охраны, представители казачества, школьники, а также специалисты городской администрации. Все они, четко следуя поминутно расписанному сценарию, отрабатывали прохождение по площади, многоголосое троекратное «Ура!», вынос знамен, возложение венков к Вечному огню и смену Почетного караула. 9 Мая ошибок быть не должно, нужно учесть малейшие нюансы, чтобы не возникало лишних пауз и накладок. В День Победы каждый участник парада должен себя почувствовать частью единого целого: великой страны и великого народа, чьи предки ценой невероятных усилий завоевали долгожданную и жизненно необходимую Победу.Военные и казаки сосредоточены и сдержанны, а вот школьники с трудом сдерживают свое волнение. Почетное право занять Пост № 1 получили победители зонального этапа военно-спортивной игры «Патриот». В этом году этой чести удостоились учащиеся школы № 14. 17 школьников под руководством наставников СДТЮиТ репетировали каждый жест, шаг и поворот. Первая пара ребят заступит в Почетный караул 9 Мая в 9.30. А всего караульных девять. Данила Андреев и Дарья Башкова, учащиеся 8«В» и 8«Б» классов школы № 14, - одни из тех, кому выпала столь важная миссия.«Очень волнительно, – говорит Данила, – и очень ответственно. Несмотря на то что мы тренируемся почти месяц, волнение не проходит. Очень уж ответственная на нас возложена задача. Стоять в Почетном карауле приходится практически неподвижно, и бывают моменты, когда, как назло, хочется почесаться. Приходится сдерживаться, сосредотачиваться на самом событии, помнить, что оно значит не только для меня и моей семьи, но и для всего нашего народа и нашей страны».«Страшно сбиться с ритма, – делится своими впечатлениями Дарья. – И вроде бы отработано все до автоматизма, но вероятность ошибки все же есть. Сегодня на репетиции я поскользнулась на корке льда, а это недопустимая оплошность. Когда стоишь в карауле, ты совсем иначе воспринимаешь Пост № 1 и происходящее вокруг, чем когда просто наблюдаешь за сменой караула. Это совсем другие ощущения, другие эмоции. Мурашки по коже. С нетерпением жду Дня Победы, того момента, когда я заступлю в Почетный караул на глазах у ветеранов и массы горожан. Для меня 9 Мая – это, кроме всего прочего, еще и дань памяти моим родственникам, участвовавшим в войне и ставших частью Великой Победы».