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7 мая 2018, 16:36



Воспитанники ДТДМ приняли участие в торжественном шествии к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Людмила Фокшей, директор ДТДМ, говорит, что педагоги и ребята готовились долго к этому событию. Вспоминали историю, искали информацию о своих родственниках – участниках и ветеранах ВОВ. «Каждое новое поколение становится все дальше от трагических событий Великой Отечественной войны. И сейчас важно как никогда сохранять даже частички памяти о тех героических событиях», – отметила Людмила Фокшей. Всеволод Сельдушев и Екатерина Курунина стали участниками шествия осознанно. Они считают, что очень важно сохранять не только память о Победе, но и историю ее завоевания, не позволять ее переписывать в угоду политике. Ребята считают, что о событиях Великой Отечественной войны, как и о самой войне и ветеранах, нужно говорить и вспоминать не только накануне государственного праздника, но и в течение всего года. Нужно доносить до молодежи важность этой победы и что могло бы быть, если бы ее не случилось. И такие разговоры должны идти от души и из сердца, а не потому, что надо. Для самих ребят участие в шествии - это лишняя возможность почтить память своих дедов, непосредственных участников Великой Отечественной войны.

Просмотров:319 Почти 200 человек – лучшие учащиеся Дворца творчества детей и молодежи - с гвоздиками в руках прошли от здания ДТДМ к площади Памяти Героев. Эту акцию сотрудники и воспитанники проводят ежегодно, чтобы напомнить живущим сейчас о подвиге, совершенном ценой неимоверных усилий советскими людьми.Людмила Фокшей, директор ДТДМ, говорит, что педагоги и ребята готовились долго к этому событию. Вспоминали историю, искали информацию о своих родственниках – участниках и ветеранах ВОВ. «Каждое новое поколение становится все дальше от трагических событий Великой Отечественной войны. И сейчас важно как никогда сохранять даже частички памяти о тех героических событиях», – отметила Людмила Фокшей.Всеволод Сельдушев и Екатерина Курунина стали участниками шествия осознанно. Они считают, что очень важно сохранять не только память о Победе, но и историю ее завоевания, не позволять ее переписывать в угоду политике. Ребята считают, что о событиях Великой Отечественной войны, как и о самой войне и ветеранах, нужно говорить и вспоминать не только накануне государственного праздника, но и в течение всего года. Нужно доносить до молодежи важность этой победы и что могло бы быть, если бы ее не случилось. И такие разговоры должны идти от души и из сердца, а не потому, что надо. Для самих ребят участие в шествии - это лишняя возможность почтить память своих дедов, непосредственных участников Великой Отечественной войны.