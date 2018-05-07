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7 мая 2018, 17:39



Администрация Норильска приглашает на публичные слушания. Управление по градостроительству и землепользованию хочет узнать мнение горожан по проектам о внесении изменений в документацию по планировке территории.

размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск по району Центральный и району Кайеркан, утвержденную Постановлением администрации города Норильска от 25.05.2017 № 222; размещения линейного объекта «Высоковольтная линия 6 кВ», утвержденную Постановлением администрации города Норильска от 08.11.2017 № 504. Экспозиция материалов представлена по адресу: г. Норильск, район Центральный, Ленинский пр., 23а, в холле первого этажа здания управления имущества администрации города Норильска с 17.05.2018 по 11.06.2018. Публичные слушания состоятся: 13.06.2018 в 18.00 в конференц-зале здания Талнахского территориального управления администрации города Норильска (Норильск, район Талнах, ул. Диксона, 10); 13.06.2018 в 19.00 в конференц-зале здания Кайерканского территориального управления администрации города Норильска (Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, 9а); 14.06.2018 в 18.00 в конференц-зале здания управления имущества администрации города Норильска (Норильск, район Центральный, Ленинский пр., 23а). Заинтересованные лица могут направлять свои предложения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск в управление по градостроительству и землепользованию администрации города Норильска по адресу: Ленинский пр., 23а, г. Норильск, Красноярский край, 663300. Телефон (3919) 43-70-20, факс (3919) 43-70-21, e-mail: arhitektura@norilsk-city.ru.

Просмотров:267 Внесение изменений в документацию касается:размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск по району Центральный и району Кайеркан, утвержденную Постановлением администрации города Норильска от 25.05.2017 № 222;размещения линейного объекта «Высоковольтная линия 6 кВ», утвержденную Постановлением администрации города Норильска от 08.11.2017 № 504.Экспозиция материалов представлена по адресу: г. Норильск, район Центральный, Ленинский пр., 23а, в холле первого этажа здания управления имущества администрации города Норильска с 17.05.2018 по 11.06.2018.Публичные слушания состоятся:13.06.2018 в 18.00 в конференц-зале здания Талнахского территориального управления администрации города Норильска (Норильск, район Талнах, ул. Диксона, 10);13.06.2018 в 19.00 в конференц-зале здания Кайерканского территориального управления администрации города Норильска (Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, 9а);14.06.2018 в 18.00 в конференц-зале здания управления имущества администрации города Норильска (Норильск, район Центральный, Ленинский пр., 23а).Заинтересованные лица могут направлять свои предложения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск в управление по градостроительству и землепользованию администрации города Норильска по адресу: Ленинский пр., 23а, г. Норильск, Красноярский край, 663300.Телефон (3919) 43-70-20, факс (3919) 43-70-21, e-mail: arhitektura@norilsk-city.ru.