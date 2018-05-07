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7 мая 2018, 18:00



Врио губернатора опубликовал свои доходы за прошлый год. За год они выросли в разы.

Год назад эта цифра составляла 24,8 млн рублей. В собственности главы края есть: 4 земельных участка (17,42 га, 4,7 га, 23 сотки и еще 7 соток), жилой дом в 324,2 кв. м, дачные дома (53, 308, 65 и 78 кв. м), хозпостройка в 114 квадратов, автомобили «Лэнд Ровер» и «Рэндж Ровер». В 2016-м в собственность Усса входил незавершенный жилой комплекс в 900 квадратов — сейчас он указан как «находящийся в пользовании». Кроме недостроя глава края пользуется землей в 7 соток и квартирой в 167,8 кв. м, которыми владеет его жена. Супруга Людмила Усс за 2017 год получила 52,5 млн руб. В 2016-м у жены было 23,7 млн. На г-жу Усс записано: 3 участка (7 га, 38 и 7 соток), жилой дом в 1074,5 квадрата, еще 2 квартиры (60 и 162 кв. м), гараж в 24 кв. м, гараж-бокс 40,7 кв. м, два машино-места, три нежилых помещения (345, 285, 325 кв. м), нежилое здание в 920 квадратов, баня в 24 кв. м, еще один «Лэнд Ровер» и «Рэндж Ровер», а также Lexus GS300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп ЛАВ 81017. В прошлом году был указан дом в 162,8 кв. м. Г-же Усс принадлежало три квартиры — 138,6, 95,8 и 43,6 кв. м.

Просмотров:457 В 2017 году врио губернатора получил 221,6 млн руб. Большая часть доходов (192,9 млн) досталась «в порядке наследования». Без их учета Усс лично заработал 28,7 млн.Год назад эта цифра составляла 24,8 млн рублей.В собственности главы края есть:4 земельных участка (17,42 га, 4,7 га, 23 сотки и еще 7 соток),жилой дом в 324,2 кв. м,дачные дома (53, 308, 65 и 78 кв. м),хозпостройка в 114 квадратов,автомобили «Лэнд Ровер» и «Рэндж Ровер».В 2016-м в собственность Усса входил незавершенный жилой комплекс в 900 квадратов — сейчас он указан как «находящийся в пользовании». Кроме недостроя глава края пользуется землей в 7 соток и квартирой в 167,8 кв. м, которыми владеет его жена. Супруга Людмила Усс за 2017 год получила 52,5 млн руб. В 2016-м у жены было 23,7 млн.На г-жу Усс записано:3 участка (7 га, 38 и 7 соток),жилой дом в 1074,5 квадрата,еще 2 квартиры (60 и 162 кв. м),гараж в 24 кв. м,гараж-бокс 40,7 кв. м,два машино-места,три нежилых помещения (345, 285, 325 кв. м),нежилое здание в 920 квадратов,баня в 24 кв. м,еще один «Лэнд Ровер» и «Рэндж Ровер»,а также Lexus GS300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп ЛАВ 81017.В прошлом году был указан дом в 162,8 кв. м. Г-же Усс принадлежало три квартиры — 138,6, 95,8 и 43,6 кв. м.