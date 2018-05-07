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7 мая 2018, 18:14



Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк».

В 2017 году более четырех тысяч норильчан прошли колонной с фотопортретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. В Талнахе было более 2500 участников шествия, в Кайеркане – около 400 человек, в Снежногорске – 150. Бессмертный полк в муниципальном образовании город Норильск пройдет торжественным маршем 9 мая 2018 года.

Просмотров:377 Каждый желающий в День Победы может выйти на улицы города с фотографией родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, а также записать семейную историю своего героя в "Народной летописи" на сайте движения «Бессмертный полк».В 2017 году более четырех тысяч норильчан прошли колонной с фотопортретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. В Талнахе было более 2500 участников шествия, в Кайеркане – около 400 человек, в Снежногорске – 150. Бессмертный полк в муниципальном образовании город Норильск пройдет торжественным маршем 9 мая 2018 года.