Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 мая 2018, 10:32



Публичная библиотека Норильска приглашает норильчан принять участие в городской акции «Этот День Победы!».

Акция пройдет с 14.00 до 16.00 в библиотеке по адресу: Ленинский проспект, 20а, телефон для справок 46-13-41.

Просмотров:233 9 мая здесь пройдут реконструкция Сталинградской битвы, творческие мастер-классы, интеллектуальная викторина и литературно-музыкальная композиция «Поэзия военной поры». Юных читателей ждут игровые интерактивные программы и мастерская аквагрима, фанатов селфи – стилизованная фронтовая фотозона. Также можно будет отведать настоящей солдатской каши.Акция пройдет с 14.00 до 16.00 в библиотеке по адресу: Ленинский проспект, 20а, телефон для справок 46-13-41.