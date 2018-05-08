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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:09 Активисты движения молодых специалистов соревновались в конкурсе чтецов. Победителями в двух номинациях признаны сразу семь человек.
14:33 Руководители Норильска поздравляют ветеранов и горожан с Днем Победы.
14:13 В Норильске пройдет очный этап конкурса юных изобретателей «IMAKE».
13:48 Полицейские обеспечат охрану порядка на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
13:42 Во Дворце спорта «Арктика» состоялись городской турнир по спортивной гимнастике на Кубок заслуженного мастера спорта Натальи Юрченко и чемпионат Норильска по спортивной акробатике, посвященный 65-летию города.
13:41 Норильская школьница стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.
13:37 В Норильске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».
13:18 Я помню! Я горжусь! Норильские автоинспекторы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
12:21 Экологический взвод Центрального военного округа очистит Норильск от мусора.
12:07 9 мая в Музее Норильска пройдет день открытых дверей ко Дню Победы «Полковой блиндаж».
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