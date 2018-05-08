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8 мая 2018, 11:09



В Норильске хотят создать новое общественное пространство с зимним садом.

Создание на базе публичной библиотеки (Ленинский пр., 20а) нового общественного пространства с зимним садом инициировали Елена Коваленко, завсектором инновационно-методического отдела Централизованной библиотечной системы, и Евгений Герасименко, руководитель лаборатории инновационного творчества FabLab. Авторы идеи предлагают пристроить к библиотечному зданию масштабную конструкцию из металлического каркаса и светопрозрачного материала. Свою инициативу Елена Коваленко и Евгений Герасименко презентовали на первой встрече проекта «Кухня городских идей», запущенного Агентством развития Норильска. Мозговой штурм с командой АРН помог конкретизировать идею. Елена Коваленко и Евгений Герасименко согласились, что правильнее организовать крытый двор с зимним садом не с тыльной стороны здания, как предлагалось изначально, а с фронтальной. Такая конструкция поможет не только восполнить дефицит общественных пространств и зеленых насаждений, но и качественно преобразить главный фасад библиотечного здания. Куратором инициативы со стороны агентства выступает Елена Арсеньева – руководитель направления «Девелопмент» АРН. Она уже разработала основу эскизного проекта стеклянной галереи. «Общая площадь конструкции составляет около 1000 кв. м. Разместить в галерее предлагается и зеленые газоны, и детскую зону с песочницей, и лавочки для чтения книг, и зону для проведения массовых мероприятий. На крыше библиотечного крыльца можно организовать площадку для работы ведущего. Фактически, это будет первый в Норильске крытый зеленый двор. Он займет не все пространство перед главным фасадом библиотеки, поэтому малые архитектурные формы (лавочки, урны) останутся, – рассказала Елена Арсеньева. – Каркас галереи предлагается соорудить из металлических ферм. Покрытие может быть выполнено с заполнением бронированным стеклом или литым поликарбонатом. Эскизом предусмотрена система проветривания. Подполье обязательно должно быть вентилируемыми. В процессе разработки эскиза авторы идеи активно вносят свои предложения. Так, в ходе обсуждения мы пришли к пониманию, что форма галереи должна состоять не из двух плоскостей, а быть куполообразной». Идея организации современного общественного пространства с зимним садом имеет все шансы на воплощение. Елена Коваленко и Евгений Герасименко планируют согласовать свою инициативу с руководством Централизованной библиотечной системы и профильными городскими управлениями, после чего инициировать ее рассмотрение на заседании Градостроительного совета Норильска.

Просмотров:294 В Агентстве развития Норильска идет активная работа над эскизным проектом галереи из светопрозрачных конструкций, примыкающей к главному фасаду здания городской библиотеки.Создание на базе публичной библиотеки (Ленинский пр., 20а) нового общественного пространства с зимним садом инициировали Елена Коваленко, завсектором инновационно-методического отдела Централизованной библиотечной системы, и Евгений Герасименко, руководитель лаборатории инновационного творчества FabLab.Авторы идеи предлагают пристроить к библиотечному зданию масштабную конструкцию из металлического каркаса и светопрозрачного материала.Свою инициативу Елена Коваленко и Евгений Герасименко презентовали на первой встрече проекта «Кухня городских идей», запущенного Агентством развития Норильска. Мозговой штурм с командой АРН помог конкретизировать идею. Елена Коваленко и Евгений Герасименко согласились, что правильнее организовать крытый двор с зимним садом не с тыльной стороны здания, как предлагалось изначально, а с фронтальной. Такая конструкция поможет не только восполнить дефицит общественных пространств и зеленых насаждений, но и качественно преобразить главный фасад библиотечного здания.Куратором инициативы со стороны агентства выступает Елена Арсеньева – руководитель направления «Девелопмент» АРН. Она уже разработала основу эскизного проекта стеклянной галереи.«Общая площадь конструкции составляет около 1000 кв. м. Разместить в галерее предлагается и зеленые газоны, и детскую зону с песочницей, и лавочки для чтения книг, и зону для проведения массовых мероприятий. На крыше библиотечного крыльца можно организовать площадку для работы ведущего. Фактически, это будет первый в Норильске крытый зеленый двор. Он займет не все пространство перед главным фасадом библиотеки, поэтому малые архитектурные формы (лавочки, урны) останутся, – рассказала Елена Арсеньева. – Каркас галереи предлагается соорудить из металлических ферм. Покрытие может быть выполнено с заполнением бронированным стеклом или литым поликарбонатом. Эскизом предусмотрена система проветривания. Подполье обязательно должно быть вентилируемыми. В процессе разработки эскиза авторы идеи активно вносят свои предложения. Так, в ходе обсуждения мы пришли к пониманию, что форма галереи должна состоять не из двух плоскостей, а быть куполообразной».Идея организации современного общественного пространства с зимним садом имеет все шансы на воплощение. Елена Коваленко и Евгений Герасименко планируют согласовать свою инициативу с руководством Централизованной библиотечной системы и профильными городскими управлениями, после чего инициировать ее рассмотрение на заседании Градостроительного совета Норильска.