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8 мая 2018, 11:56



Норильчанин предстанет перед судом за незаконное приобретение икры сибирского осетра.

Данная продукция была изъята и направлена на химико-биологическую экспертизу. По результатам исследования установлено, что данная икра – икра сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. В отношении норильчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Максимальное наказание по ней - лишение свободы до 3 лет. В настоящий момент расследование дела завершено. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом.

Просмотров:306 В августе 2016 года сотрудники дорожной полиции на автодороге Норильск – Алыкель остановили автомобиль, в котором обнаружили несколько десятков пластиковых контейнеров с незаконно приобретенной икрой осетра общей массой более 9 кг.Данная продукция была изъята и направлена на химико-биологическую экспертизу. По результатам исследования установлено, что данная икра – икра сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ.В отношении норильчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Максимальное наказание по ней - лишение свободы до 3 лет.В настоящий момент расследование дела завершено. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и в ближайшее время предстанет перед судом.