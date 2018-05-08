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8 мая 2018, 12:07



9 мая в Музее Норильска пройдет день открытых дверей ко Дню Победы «Полковой блиндаж».

Проверить свои знания отечественной истории, логику и внимательность предложат участникам интеллектуально-стратегической квест-игры «Танковое сражение». Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» откроется детская игровая зона «Боевое ГТО». Занятие для каждого найдется на интерактивной площадке «За Победу!». Сделать сувенир в технике оригами, красиво сложить георгиевскую ленточку, смастерить гвоздики, красные звезды, написать поздравительную открытку, а после подарить близкому человеку будет интересно и детям, и взрослым. Помимо этого в музее открыта для просмотра крупнейшая выставка подлинных экспонатов времен Великой Отечественной войны в Норильске. Выставка представлена из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», посвящена 75-летию Курской битвы, вошедшей в историю как крупнейшее танковое сражение. Всего в экспозиции около 300 экспонатов - молчаливых свидетелей, сохранивших историю тех далеких дней. Экскурсии для желающих проведут в 12.00, 13.00 и 14.00. День открытых дверей «Идем в разведку» состоится и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) с 13 до 18 часов. Посетители станут участниками увлекательной квест-игры. Любителям рукоделия и прикладного мастерства предложат различные мастер-классы. Вход на все площадки музеев свободный.

Просмотров:281 Двери музея для посетителей будут открыты с 12 до 15 часов. Участников марша акции «Бессмертные полк», а также всех желающих в День Великой Победы музей приглашает в «Полковой блиндаж». Норильчан ждет большая интерактивная программа. Отдохнуть после шествия, согреться горячим чаем и послушать песни военных лет гости музея смогут на «Привале».Проверить свои знания отечественной истории, логику и внимательность предложат участникам интеллектуально-стратегической квест-игры «Танковое сражение». Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» откроется детская игровая зона «Боевое ГТО». Занятие для каждого найдется на интерактивной площадке «За Победу!». Сделать сувенир в технике оригами, красиво сложить георгиевскую ленточку, смастерить гвоздики, красные звезды, написать поздравительную открытку, а после подарить близкому человеку будет интересно и детям, и взрослым.Помимо этого в музее открыта для просмотра крупнейшая выставка подлинных экспонатов времен Великой Отечественной войны в Норильске. Выставка представлена из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», посвящена 75-летию Курской битвы, вошедшей в историю как крупнейшее танковое сражение. Всего в экспозиции около 300 экспонатов - молчаливых свидетелей, сохранивших историю тех далеких дней. Экскурсии для желающих проведут в 12.00, 13.00 и 14.00.День открытых дверей «Идем в разведку» состоится и в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) с 13 до 18 часов. Посетители станут участниками увлекательной квест-игры. Любителям рукоделия и прикладного мастерства предложат различные мастер-классы.Вход на все площадки музеев свободный.