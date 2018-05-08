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8 мая 2018, 12:21



Экологический взвод Центрального военного округа очистит Норильск от мусора.

Экологический взвод ЦВО приступит к очистке Норильска с середины июня. Всего подразделение насчитывает 30 военнослужащих, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора. Доставка военнослужащих и техники будет осуществляться самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации.

Просмотров:303 Экологический взвод ЦВО в этом году вывезет из Арктики 750 т мусора. Работы по ликвидации экологического ущерба проведут в аэропорту Норильска и в самом городе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.Экологический взвод ЦВО приступит к очистке Норильска с середины июня. Всего подразделение насчитывает 30 военнослужащих, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.Доставка военнослужащих и техники будет осуществляться самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации.