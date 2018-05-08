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8 мая 2018, 13:18



Я помню! Я горжусь! Норильские автоинспекторы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» — эстафета нашей памяти, уважения к подвигам отцов и дедов. Все сотрудники полиции ответственно и с гордостью носят символ Победы над фашистским злом – георгиевскую ленту.

Просмотров:222 Традиционно в преддверии праздника Победы наряды дорожно-патрульной службы на улицах города поделились символом Победы с автолюбителями Норильска. По словам командира отдельной роты ДПС Павла Кузнецова, георгиевская лента - это символ праздника, символ нашего уважения к людям, победившим в этой ужасной войне, символ уважения и памяти павшим.Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» — эстафета нашей памяти, уважения к подвигам отцов и дедов. Все сотрудники полиции ответственно и с гордостью носят символ Победы над фашистским злом – георгиевскую ленту.