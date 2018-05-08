Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 мая 2018, 13:37



В Норильске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».

В образовательных учреждениях в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» будет проведена разъяснительная работа об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях, проведен комплекс мероприятий по формированию негативного отношения подростков к противоправному поведению, акции патриотической направленности. В рамках реализации мероприятий будут проведены рейды по проверке мест концентрации несовершеннолетних, в том числе входящих в группы антиобщественной направленности, включая территории образовательных организаций, культурных и развлекательных учреждений, в том числе и в вечернее время.

Просмотров:218 Цель проведения мероприятий – предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность и проникновение в подростковую среду экстремистской идеологии, формирование негативного отношения у подростков к противоправному поведению.В образовательных учреждениях в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» будет проведена разъяснительная работа об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях, проведен комплекс мероприятий по формированию негативного отношения подростков к противоправному поведению, акции патриотической направленности.В рамках реализации мероприятий будут проведены рейды по проверке мест концентрации несовершеннолетних, в том числе входящих в группы антиобщественной направленности, включая территории образовательных организаций, культурных и развлекательных учреждений, в том числе и в вечернее время.