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8 мая 2018, 13:41



Норильская школьница стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.

Спортсменка уже более трех лет занимается пауэрлифтингом в детско-юношеской спортивной школе № 5 у тренера Александра Гуторова. В Чехии она выступала в весовой категории до 84 кг и завоевала четыре золотые медали. Сегодня Александра - одна из самых перспективных спортсменок Кайеркана.

Просмотров:254 Одиннадцатиклассница из кайерканской школы № 32 Александра Кицул одержала победу в первенстве Европы по пауэрлифтингу, проходившему в чешском Пльзене.Спортсменка уже более трех лет занимается пауэрлифтингом в детско-юношеской спортивной школе № 5 у тренера Александра Гуторова. В Чехии она выступала в весовой категории до 84 кг и завоевала четыре золотые медали.Сегодня Александра - одна из самых перспективных спортсменок Кайеркана.