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8 мая 2018, 13:42



Во Дворце спорта «Арктика» состоялись городской турнир по спортивной гимнастике на Кубок заслуженного мастера спорта Натальи Юрченко и чемпионат Норильска по спортивной акробатике, посвященный 65-летию города.

На Кубке по гимнастике среди девочек судьи особо отметили Екатерину Куцеву: она заняла первое место по второму взрослому разряду. Несмотря на юный возраст, девятилетняя спортсменка подает большие надежды. В ноябре 2017 года на своих первых выездных соревнованиях в Красноярске она заняла восьмое место по программе третьего взрослого разряда. Высшую ступень пьедестала на домашнем Кубке также заняли: Милана Дегиль (по программе первого взрослого разряда); Ангелина Апалько (по программе кандидатов в мастера спорта); Таисия Шапарь (по программе третьего взрослого разряда). В чемпионате города по спортивной акробатике состязались спортсмены ДЮСШ № 2 и спортивной школы Дудинки. Норильская женская пара - Галина Полеева и Камила Кукурова - заняла первое место по программе мастеров спорта; женская тройка (Стефания Рошка, Надежда Дорофиенко и Даниэла Абдраманова) победила в программе мастеров спорта. Этими соревнованиями завершился учебный год на отделениях спортивной гимнастики и спортивной акробатики ДЮСШ № 2. По словам тренеров, он отмечен сразу несколькими запоминающимися достижениями норильчан. Самыми яркими для гимнастов были выступления на всероссийских соревнованиях на призы чемпионки Олимпийских игр Елены Наймушиной, где среди юношей в программе второго взрослого разряда в дисциплине «Многоборье» второе место занял Сергей Михно. В отдельных видах многоборья Сергей показал следующие результаты: кольца - первое место, конь-махи - первое место, перекладина - второе место, опорный прыжок - третье место. На международном турнире по спортивной гимнастике в Германии (Эссен) норильчанка Софья Сотникова заняла третье место в многоборье. А вот для отделения спортивной акробатики в этом учебном году самым успешным было первенство Сибирского федерального округа в Омске, где акробатическая тройка в составе Полины Жирновой, Анастасии Саранчук и Нины Ниленковой заняла первое место, выступая по программе мастеров спорта. Еще одна тройка - Стефания Рошка, Надежда Дорофиенко и Даниэла Абдраманова - стала серебряным призером. Акробатическая пара Галины Полеевой и Камилы Кукуровой завоевала бронзу. Полина Жирнова, Анастасия Саранчук и Нина Ниленкова приняли участие во Всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике, куда они отправились вместе со своим тренером Людмилой Стариковой.

Просмотров:221 В соревнованиях участвовали спортсмены старших разрядов - с третьего взрослого до мастеров спорта.На Кубке по гимнастике среди девочек судьи особо отметили Екатерину Куцеву: она заняла первое место по второму взрослому разряду. Несмотря на юный возраст, девятилетняя спортсменка подает большие надежды. В ноябре 2017 года на своих первых выездных соревнованиях в Красноярске она заняла восьмое место по программе третьего взрослого разряда.Высшую ступень пьедестала на домашнем Кубке также заняли: Милана Дегиль (по программе первого взрослого разряда); Ангелина Апалько (по программе кандидатов в мастера спорта); Таисия Шапарь (по программе третьего взрослого разряда).В чемпионате города по спортивной акробатике состязались спортсмены ДЮСШ № 2 и спортивной школы Дудинки. Норильская женская пара - Галина Полеева и Камила Кукурова - заняла первое место по программе мастеров спорта; женская тройка (Стефания Рошка, Надежда Дорофиенко и Даниэла Абдраманова) победила в программе мастеров спорта.Этими соревнованиями завершился учебный год на отделениях спортивной гимнастики и спортивной акробатики ДЮСШ № 2. По словам тренеров, он отмечен сразу несколькими запоминающимися достижениями норильчан.Самыми яркими для гимнастов были выступления на всероссийских соревнованиях на призы чемпионки Олимпийских игр Елены Наймушиной, где среди юношей в программе второго взрослого разряда в дисциплине «Многоборье» второе место занял Сергей Михно. В отдельных видах многоборья Сергей показал следующие результаты: кольца - первое место, конь-махи - первое место, перекладина - второе место, опорный прыжок - третье место.На международном турнире по спортивной гимнастике в Германии (Эссен) норильчанка Софья Сотникова заняла третье место в многоборье.А вот для отделения спортивной акробатики в этом учебном году самым успешным было первенство Сибирского федерального округа в Омске, где акробатическая тройка в составе Полины Жирновой, Анастасии Саранчук и Нины Ниленковой заняла первое место, выступая по программе мастеров спорта. Еще одна тройка - Стефания Рошка, Надежда Дорофиенко и Даниэла Абдраманова - стала серебряным призером. Акробатическая пара Галины Полеевой и Камилы Кукуровой завоевала бронзу.Полина Жирнова, Анастасия Саранчук и Нина Ниленкова приняли участие во Всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике, куда они отправились вместе со своим тренером Людмилой Стариковой.