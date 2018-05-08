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8 мая 2018, 13:48



Полицейские обеспечат охрану порядка на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Помимо непосредственно сотрудников полиции в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности будут задействоваться и дополнительные силы из числа представителей Росгвардии и добровольных народных дружин.

Просмотров:215 Во время праздничных мероприятий в Норильске наряды полиции будут приближены к местам проведения торжеств. Дислокация постов и маршрутов патрульно-постовых нарядов приближена к местам массового пребывания граждан, а также к памятникам и мемориальным комплексам.Помимо непосредственно сотрудников полиции в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности будут задействоваться и дополнительные силы из числа представителей Росгвардии и добровольных народных дружин.