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8 мая 2018, 14:13



В Норильске пройдет очный этап конкурса юных изобретателей «IMAKE».

Экспертный совет уже отобрал по 10 полуфиналистов в каждом регионе, и теперь им предстоит защитить свои проекты в форме коротких презентаций изобретения. Очный этап в Норильске пройдет 12-13 мая на станции юных техников. Победители очного этапа получат приглашение на международную выставку изобретателей в Индию. Подробнее о конкурсе — в группе https://vk.com/imake2018.

Просмотров:239 Конкурс организован «Норникелем» для поддержки и развития навыков изобретательской деятельности среди детей и молодежи в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». В нем участвуют школьники от 6 до 17 лет из Читы, Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района.Экспертный совет уже отобрал по 10 полуфиналистов в каждом регионе, и теперь им предстоит защитить свои проекты в форме коротких презентаций изобретения.Очный этап в Норильске пройдет 12-13 мая на станции юных техников. Победители очного этапа получат приглашение на международную выставку изобретателей в Индию.Подробнее о конкурсе — в группе https://vk.com/imake2018.