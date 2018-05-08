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8 мая 2018, 14:33

Руководители Норильска поздравляют ветеранов и горожан с Днем Победы.


«Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Праздник Великой Победы – это по-настоящему знаковый и знаменательный день для нашей большой страны. Это праздник государственного масштаба, ценность которого одинаково велика для каждой семьи.
9 Мая – повод для гордости целых народов, отстоявших независимость нашей Родины. И сколько бы ни прошло лет, мы будем чтить подвиг каждого, кто день за днем ковал Победу на фронте и в тылу, кто восстанавливал нашу страну после разрушительной войны, кто подарил нам мирную жизнь в великом государстве.
Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется примером непрекословной преданности Отечеству, символом народного единства и несокрушимого мужества.
С праздником, дорогие ветераны, земляки! Пусть каждый день будет согрет теплом домашнего очага. Здоровья и душевных сил!
С праздником! С Днем Великой Победы!»
Глава Норильска Ринат Ахметчин
Председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков

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    Список новостей

 8 мая 2018 
15:09   Активисты движения молодых специалистов соревновались в конкурсе чтецов. Победителями в двух номинациях признаны сразу семь человек. 14:33   Руководители Норильска поздравляют ветеранов и горожан с Днем Победы.
14:13   В Норильске пройдет очный этап конкурса юных изобретателей «IMAKE». 13:48   Полицейские обеспечат охрану порядка на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
13:42   Во Дворце спорта «Арктика» состоялись городской турнир по спортивной гимнастике на Кубок заслуженного мастера спорта Натальи ... 13:41   Норильская школьница стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.
13:37   В Норильске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». 13:18   Я помню! Я горжусь! Норильские автоинспекторы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
12:21   Экологический взвод Центрального военного округа очистит Норильск от мусора. 12:07   9 мая в Музее Норильска пройдет день открытых дверей ко Дню Победы «Полковой блиндаж».
11:56   Норильчанин предстанет перед судом за незаконное приобретение икры сибирского осетра. 11:09   В Норильске хотят создать новое общественное пространство с зимним садом.
10:32   Публичная библиотека Норильска приглашает норильчан принять участие в городской акции «Этот День Победы!».

 7 мая 2018 
18:14   Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк». 18:00   Врио губернатора опубликовал свои доходы за прошлый год. За год они выросли в разы.
17:39   Администрация Норильска приглашает на публичные слушания. Управление по градостроительству и землепользованию хочет узнать мнение горожан по ... 16:36   Воспитанники ДТДМ приняли участие в торжественном шествии к мемориальному комплексу «Вечный огонь».
16:20   Сегодня на площади Памяти Героев прошла генеральная репетиция Парада Победы. 15:20   Норильский юнармеец принял участие в лагере инновационного и научно-технического творчества «ЮНТЕХ».
15:05   Ансамбль «Надежда» кайерканского Дома детского творчества отметил 25-летний юбилей. 14:23   МФК «Норильский никель» в заключительном 22-м туре первого этапа чемпионата России одержал выездную победу над «Автодором» со счетом 6:2.
14:00   Житель Норильска предстанет перед судом за квартирную кражу. 13:56   9 Мая будет такая же погода, как и сегодня.
13:46   7 мая с 18.00 волонтерами и специалистами Молодежного центра в городе Норильске и районах Талнах и Кайеркан будет организована акция «Георгиевская ленточка». 13:40   В кинокомплексе «Родина» продолжается "ФильмПарад".
13:13   Дудинский порт готовится к паводку. 12:16   Норильск стал участником социально значимого проекта «Интерактивный бюджет для граждан».
11:11   Норильские НКО "Лествица" и "Горлица" победили во втором конкурсе социальных проектов 2018 года в рамках грантовой программы Красноярского края «Партнерство». 11:02   У Вечного огня в Норильске высадили искусственные елочки. А пограничники устанавливают новый памятник.

 4 мая 2018 
18:57   Лучшая в математике. Ученица 7-го класса 5-й гимназии Дина Докашенко отправится во всероссийский детский центр "Сириус" в г. Сочи. 18:35   До Дня Победы осталось 4 дня. Наши деды, наши прадеды всегда с нами. Так есть и так дожно быть.
18:16   В Красноярском крае назначен начальник полиции. Указ президента подписан сегодня. 18:10   Свадебная пропажа. В Норильске сторож украл со свадьбы 200 тысяч рублей.
18:05   Молодым семьям Норильска вручили жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий в пределах Красноярского края. 17:47   Каждый ветеран войны в Норильске в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы" получат в подарок от неравнодушных горожан конверт с "Победной премией" в 32 тысячи рублей.
17:25   В Норильске приступили к экспертизе двух недостроенных домов. Специалистам московской компании ООО "Новоспасский мост" предстоит провести ... 16:49   Подготовиться к ЕГЭ помогут видеоролики Рособрнадзора.
16:34   В столице Таймыра реализован проект в рамках районного конкурса «Зажги свою звезду над Енисеем». 16:27   Норильск отметит 73-ю годовщину Великой Победы обширной праздничной программой.
16:25   «Смелый эксперимент» от PolArt-резиденции норильчане смогут увидеть уже 7 мая в 18.30.

 3 мая 2018 
19:25   Окончательную судьбу ТЦ "Галактика" решит суд. 19:10   Чуть больше 7,5 тысячи рублей собрали участники «Экстрим-фестиваля», прошедшего в минувшие выходные на базе «Оль-Гуль».
18:03   В школе-интернате для детей с ограниченными возможностями накануне 1 Мая прошел праздник "Мой город. Моя история". 17:30   Деревянный храм в Комсомольском парке открылся.
17:28   В военно-космической части № 40919 устроили маевку для семей защитников Родины. 17:00   Опубликован полный план празднования Дня Победы в Большом Норильске.
16:49   Соревновательный сезон бокса в Норильске закрыт. Названы лучшие тренеры и спортсмены. 16:47   Почти 2 миллиона рублей будет передано неравнодушными горожанами в дар ветеранам в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы".
16:33   Какие улицы в Норильске будут перекрыты 4-9 мая? С 4 по 9 мая норильским автомобилистам предстоит перестроить свои маршруты из-за перекрытий, необходимых для проведения Парада Победы. 15:10   Новые правила. Май. Новые законы.




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