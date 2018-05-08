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8 мая 2018, 14:33



Руководители Норильска поздравляют ветеранов и горожан с Днем Победы.

Праздник Великой Победы – это по-настоящему знаковый и знаменательный день для нашей большой страны. Это праздник государственного масштаба, ценность которого одинаково велика для каждой семьи. 9 Мая – повод для гордости целых народов, отстоявших независимость нашей Родины. И сколько бы ни прошло лет, мы будем чтить подвиг каждого, кто день за днем ковал Победу на фронте и в тылу, кто восстанавливал нашу страну после разрушительной войны, кто подарил нам мирную жизнь в великом государстве. Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется примером непрекословной преданности Отечеству, символом народного единства и несокрушимого мужества. С праздником, дорогие ветераны, земляки! Пусть каждый день будет согрет теплом домашнего очага. Здоровья и душевных сил! С праздником! С Днем Великой Победы!» Глава Норильска Ринат Ахметчин Председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков

Просмотров:198 «Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!Праздник Великой Победы – это по-настоящему знаковый и знаменательный день для нашей большой страны. Это праздник государственного масштаба, ценность которого одинаково велика для каждой семьи.9 Мая – повод для гордости целых народов, отстоявших независимость нашей Родины. И сколько бы ни прошло лет, мы будем чтить подвиг каждого, кто день за днем ковал Победу на фронте и в тылу, кто восстанавливал нашу страну после разрушительной войны, кто подарил нам мирную жизнь в великом государстве.Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется примером непрекословной преданности Отечеству, символом народного единства и несокрушимого мужества.С праздником, дорогие ветераны, земляки! Пусть каждый день будет согрет теплом домашнего очага. Здоровья и душевных сил!С праздником! С Днем Великой Победы!»Глава Норильска Ринат АхметчинПредседатель Норильского городского Совета Александр Пестряков