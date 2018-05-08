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8 мая 2018, 15:09



Активисты движения молодых специалистов соревновались в конкурсе чтецов. Победителями в двух номинациях признаны сразу семь человек.

Творческий турнир посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне, он проходит в стенах университета уже второй раз. Тема конкурса этого года – «Маленькие герои Большой Победы». Молодые специалисты компании читали поэтические произведения и отрывки из прозы, двое участников прочли стихи собственного сочинения. Победителем в основной категории признана Александра Гордеева (рудник «Таймырский»); второе место разделили Аира Кенжалиева (медный завод) и Светлана Шабалина (рудник «Таймырский»). Бронзу завоевали трое молодых специалистов градообразующего предприятия: Вероника Ильина (ООО «Норильскникельремонт»), Ксения Кожевникова (институт «Норильскпроект») и Ольга Амерханова (Корпоративный университет «Норильский никель»). Среди чтецов-авторов победу завоевал Никита Кравцов, представляющий рудник «Комсомольский».

Просмотров:366 Литературно-поэтический конкурс под названием «Строки, опаленные войной» подготовили и провели сотрудники Корпоративного университета «Норникеля».Творческий турнир посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне, он проходит в стенах университета уже второй раз. Тема конкурса этого года – «Маленькие герои Большой Победы».Молодые специалисты компании читали поэтические произведения и отрывки из прозы, двое участников прочли стихи собственного сочинения.Победителем в основной категории признана Александра Гордеева (рудник «Таймырский»); второе место разделили Аира Кенжалиева (медный завод) и Светлана Шабалина (рудник «Таймырский»). Бронзу завоевали трое молодых специалистов градообразующего предприятия: Вероника Ильина (ООО «Норильскникельремонт»), Ксения Кожевникова (институт «Норильскпроект») и Ольга Амерханова (Корпоративный университет «Норильский никель»). Среди чтецов-авторов победу завоевал Никита Кравцов, представляющий рудник «Комсомольский».