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10 мая 2018, 12:42



В этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 8 тысяч человек.



Просмотров:197 Почти восемь тысяч человек прошли в рядах «Бессмертного полка» по центральным улицам всех районов города. С портретами своих родственников – ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников и детей войны в Центральном районе Норильска прошли четыре тысячи горожан, в Талнахе – три тысячи, в Кайеркане – 700 и в Снежногорске – 250, сообщили координаторы акции в нашем городе.