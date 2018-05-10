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10 мая 2018, 12:55



Школьница из Норильска Анна Галимьянова вышла в полуфинал конкурса «Живая классика».

«Это произведение я выбрала случайно. На уроке русского языка мы делали упражнение, там было рассказано о псевдониме Тэффи. Да так интересно, что я решила, что точно выберу что-нибудь из ее творчества, – рассказывает Аня. – Я жутко волновалась перед выступлением, но на сцене как гора свалилась с плеч. А когда узнала, что вышла в полуфинал, то эмоции были просто запредельные». В полуфинале примут участие около 50 человек. Из них планируют выбрать 18 финалистов. Долгожданное для всех ребят событие – всероссийский финал конкурса «Живая классика» состоится 15 мая в 20.00 на главной площадке «Артека» - «Арене». Выступления сильнейших чтецов будут оценивать: ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства. Посмотреть трансляцию можно онлайн на официальном канале проекта, подробная информация на сайте: https://youngreaders.ru. Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг "ЛитРес", на покупку книг от магазина book24 издательской группы «Эксмо-АСТ», обучение английскому от онлайн-школы Skyeng и другие. Все участники получают сертификаты в творческий лагерь «Живая классика» в Болгарии и Сочи.

Просмотров:222 15-летняя Аня Галимьянова прошла отборочный тур конкурса с рассказом Надежды Тэффи «Дураки» и теперь ей предстоит выступить в полуфинале Всероссийского конкурса «Живая классика», который состоится 12 мая.«Это произведение я выбрала случайно. На уроке русского языка мы делали упражнение, там было рассказано о псевдониме Тэффи. Да так интересно, что я решила, что точно выберу что-нибудь из ее творчества, – рассказывает Аня. – Я жутко волновалась перед выступлением, но на сцене как гора свалилась с плеч. А когда узнала, что вышла в полуфинал, то эмоции были просто запредельные».В полуфинале примут участие около 50 человек. Из них планируют выбрать 18 финалистов. Долгожданное для всех ребят событие – всероссийский финал конкурса «Живая классика» состоится 15 мая в 20.00 на главной площадке «Артека» - «Арене». Выступления сильнейших чтецов будут оценивать: ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства. Посмотреть трансляцию можно онлайн на официальном канале проекта, подробная информация на сайте: https://youngreaders.ru.Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг "ЛитРес", на покупку книг от магазина book24 издательской группы «Эксмо-АСТ», обучение английскому от онлайн-школы Skyeng и другие. Все участники получают сертификаты в творческий лагерь «Живая классика» в Болгарии и Сочи.