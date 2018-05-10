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10 мая 2018, 13:48

Президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем идет речь о доступном жилье, ликвидации свалок и здоровом образе жизни.


В указе перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить до 2024 года для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».
Доступное жилье К 2024 году российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным жильем, а ставка по ипотеке должна стать меньше 8%, говорится в указе. Также правительство должно обеспечить в указанные сроки «кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза». Кроме того, должен быть создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и увеличена доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%. Также должно быть обеспечено устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.
Ликвидация свалок Президент поставил перед правительством задачу к 2024 году ликвидировать в городах все несанкционированные свалки, выявленные на 1 января 2018 года.
Здоровый образ жизни Правительству поручено к 2024 году добиться увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Согласно документу, правительство должно обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.
Кроме того, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна достичь 55%.
Согласно документу, правительство также должно создать условия для занятий физической культурой и спортом для всех групп населения и сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Кроме того, должна быть разработана программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.
Отечественное ПО Путин поставил задачу перевести госорганы и органы местного самоуправления к 2024 году на преимущественное отечественное программное обеспечение.
Рост экспорта продукции АПК Экспорт сельхозпродукции и продовольствия в 2024 году должен достичь $45 млрд. Такая задача также поставлена перед правительством в «майском указе» президента. Она должна быть решена «при разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта», говорится в документе.

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15:05   Ансамбль «Надежда» кайерканского Дома детского творчества отметил 25-летний юбилей. 14:23   МФК «Норильский никель» в заключительном 22-м туре первого этапа чемпионата России одержал выездную победу над «Автодором» со счетом 6:2.
14:00   Житель Норильска предстанет перед судом за квартирную кражу. 13:56   9 Мая будет такая же погода, как и сегодня.
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13:13   Дудинский порт готовится к паводку. 12:16   Норильск стал участником социально значимого проекта «Интерактивный бюджет для граждан».
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