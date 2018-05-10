Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 мая 2018, 13:48



Президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем идет речь о доступном жилье, ликвидации свалок и здоровом образе жизни.

Доступное жилье К 2024 году российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным жильем, а ставка по ипотеке должна стать меньше 8%, говорится в указе. Также правительство должно обеспечить в указанные сроки «кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза». Кроме того, должен быть создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и увеличена доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%. Также должно быть обеспечено устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Ликвидация свалок Президент поставил перед правительством задачу к 2024 году ликвидировать в городах все несанкционированные свалки, выявленные на 1 января 2018 года. Здоровый образ жизни Правительству поручено к 2024 году добиться увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Согласно документу, правительство должно обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. Кроме того, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна достичь 55%. Согласно документу, правительство также должно создать условия для занятий физической культурой и спортом для всех групп населения и сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Кроме того, должна быть разработана программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Отечественное ПО Путин поставил задачу перевести госорганы и органы местного самоуправления к 2024 году на преимущественное отечественное программное обеспечение. Рост экспорта продукции АПК Экспорт сельхозпродукции и продовольствия в 2024 году должен достичь $45 млрд. Такая задача также поставлена перед правительством в «майском указе» президента. Она должна быть решена «при разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта», говорится в документе.

Просмотров:167 В указе перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить до 2024 года для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».К 2024 году российские семьи со средним достатком должны быть обеспечены доступным жильем, а ставка по ипотеке должна стать меньше 8%, говорится в указе. Также правительство должно обеспечить в указанные сроки «кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза». Кроме того, должен быть создан механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и увеличена доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%. Также должно быть обеспечено устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.Президент поставил перед правительством задачу к 2024 году ликвидировать в городах все несанкционированные свалки, выявленные на 1 января 2018 года.Правительству поручено к 2024 году добиться увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Согласно документу, правительство должно обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.Кроме того, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна достичь 55%.Согласно документу, правительство также должно создать условия для занятий физической культурой и спортом для всех групп населения и сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Кроме того, должна быть разработана программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.Путин поставил задачу перевести госорганы и органы местного самоуправления к 2024 году на преимущественное отечественное программное обеспечение.Экспорт сельхозпродукции и продовольствия в 2024 году должен достичь $45 млрд. Такая задача также поставлена перед правительством в «майском указе» президента. Она должна быть решена «при разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта», говорится в документе.