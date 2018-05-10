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10 мая 2018, 13:53



Президент РФ подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

военнослужащие, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизан и членов подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии; сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств; работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии и иные лица1. Указанный документ вступил в силу с 6 мая. В свою очередь правительство РФ издало постановление, определяющее правила осуществления единовременной выплаты (Постановление правительства РФ от 6 мая 2018 г. № 561 "Об осуществлении единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"). Так, выплата будет осуществляться в мае – июне текущего года, однако в ряде случаев она может быть осуществлена позднее. При этом непосредственно осуществлять выплату ветеранам будут ПФР и его территориальные органы, органы, осуществляющие назначение и выплату пенсий лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах наркоконтроля и уголовно-исполнительной системы, а также Росгвардии. А также органы, осуществляющие назначение и выплату ежемесячного пожизненного содержания судей2.

Просмотров:178 Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющиеся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа перечисленных в подп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах". К ним, в частности, относятся:военнослужащие, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизан и членов подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии и иные лица1.Указанный документ вступил в силу с 6 мая.В свою очередь правительство РФ издало постановление, определяющее правила осуществления единовременной выплаты (Постановление правительства РФ от 6 мая 2018 г. № 561 "Об осуществлении единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"). Так, выплата будет осуществляться в мае – июне текущего года, однако в ряде случаев она может быть осуществлена позднее. При этом непосредственно осуществлять выплату ветеранам будут ПФР и его территориальные органы, органы, осуществляющие назначение и выплату пенсий лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах наркоконтроля и уголовно-исполнительной системы, а также Росгвардии. А также органы, осуществляющие назначение и выплату ежемесячного пожизненного содержания судей2.