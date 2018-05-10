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10 мая 2018, 13:57



Дмитрий Свиридов: «Повышение качества жизни людей, создание условий для их самореализации - первостепенная задача власти».

В документе, адресованном правительству РФ и органам власти субъектов Федерации, речь идет о прорывном научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, решении демографических проблем, повышении уровня жизни граждан, создании для них условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта. Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края: «Указ главы государства - это своевременный и очень важный документ, комплексная дорожная карта с конкретными целевыми показателями. Он направлен на решение целого спектра задач в экономике и социальной сфере. Здесь и оказание качественной медицинской помощи, и развитие малого бизнеса, и продвижение инновационных технологий, и обеспечение роста реального дохода граждан, и многое другое. Для Красноярска позитивным моментом является то, что он упомянут в перечне городов, где должны быть преодолены экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха. Кроме того, в одном из подпунктов указа говорится о необходимости проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории Енисея. Президент дал четко понять, что повышение качества жизни людей, создание условий для их самореализации - первостепенная задача власти. Депутаты Законодательного собрания будут активно способствовать достижению этих целей».

Просмотров:140 В день своей инаугурации президент Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".В документе, адресованном правительству РФ и органам власти субъектов Федерации, речь идет о прорывном научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, решении демографических проблем, повышении уровня жизни граждан, создании для них условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта.Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края: «Указ главы государства - это своевременный и очень важный документ, комплексная дорожная карта с конкретными целевыми показателями. Он направлен на решение целого спектра задач в экономике и социальной сфере. Здесь и оказание качественной медицинской помощи, и развитие малого бизнеса, и продвижение инновационных технологий, и обеспечение роста реального дохода граждан, и многое другое. Для Красноярска позитивным моментом является то, что он упомянут в перечне городов, где должны быть преодолены экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха. Кроме того, в одном из подпунктов указа говорится о необходимости проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории Енисея. Президент дал четко понять, что повышение качества жизни людей, создание условий для их самореализации - первостепенная задача власти. Депутаты Законодательного собрания будут активно способствовать достижению этих целей».