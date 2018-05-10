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10 мая 2018, 14:09



Основанием для проведения внеплановых проверок в сфере труда могут стать сообщения СМИ.

К основаниям для внеплановой проверки отнесены обращения и заявления граждан, в т. ч. ИП, юрлиц, информация от органов госвласти, местного самоуправления, профессиональных союзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. Напомним, что соответствующие основания для проверок появились в ТК РФ с 11 января 2018 г.

Просмотров:159 Дополнены основания проведения внеплановых проверок в сфере труда. Актуализирован порядок осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Цель – приведение отдельных норм в соответствие с Трудовым кодексом (Постановление правительства РФ от 30 апреля 2018 г. № 530).К основаниям для внеплановой проверки отнесены обращения и заявления граждан, в т. ч. ИП, юрлиц, информация от органов госвласти, местного самоуправления, профессиональных союзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.Напомним, что соответствующие основания для проверок появились в ТК РФ с 11 января 2018 г.