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10 мая 2018, 14:14

Алексей Клешко: «Не менее 30% граждан должны участвовать в программах по благоустройству и повышению комфортности городской среды».


Алексей Клешко, первый вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению об Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
- Надо отметить последовательность президента. По результатам своей предыдущей предвыборной кампании он издал целую серию майских указов, выполнение которых было поставлено на жесткий контроль. По большинству из них поставленные цели достигнуты. Это в первую очередь планомерное увеличение заработной платы бюджетников, выделение средств на снос ветхого жилья, признанного аварийным до 2012 года.
В день своей инаугурации 7 мая Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Фактически это показатели, по которым будет оцениваться деятельность правительства Российской Федерации. Они включают в себя снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий (не менее 5 млн семей ежегодно), повышение ожидаемой продолжительности жизни и многое другое.
Для достижения этих целей правительству совместно с регионами до 1 октября поручено подготовить и утвердить национальные проекты и программы по 12 направлениям. Я бы разделил их на три части. Первая связана с человеческим капиталом и улучшением демографических показателей. Это касается развития здравоохранения, образования, культуры. Второй блок вопросов - это создание комфортной среды для человека. Здесь зарекомендовавшие себя программы строительства безопасных и качественных дорог, повышения качества городской среды, создание большой программы по экологии. Третий блок связан с развитием экономики страны. Это цифровая экономика, рост производительности труда, поддержка занятости, предпринимательской инициативы, малого и среднего бизнеса, международная кооперация и экспорт.
Помимо перечня направлений деятельности по каждому из них президент назвал целевые показатели, которые необходимо достигнуть. Если говорить о конкретике, то применительно к нашему краю очень важен ряд моментов. Во время визита президента временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс поднимал вопрос о финансировании сноса ветхого жилья и строительства нового взамен аварийного. Не менее значима для нас тема транспортной инфраструктуры, причем по всему спектру - и железнодорожные, и автомобильные, и авиационные перевозки. Президент говорил о том, что не меньше половины авиарейсов должны осуществляться не через Москву, а напрямую между городами.
Очень важная тема - участие граждан в управлении и наведении порядка в государстве - фактически прошла красной линией по всем проектам. Например, по программе «Городская среда» предлагается конкретный цифровой показатель: не менее 30% граждан должны участвовать в программах по благоустройству и повышению комфортности городской среды. Эта тема отражена и в других направлениях.
Неслучайно президент в своем выступлении на инаугурации говорил о том, что очень важно обеспечить единство страны в решении общенациональных задач, несмотря на разность политических взглядов, жизненного опыта, социального статуса, образования. Сделать это можно за счет широкого участия граждан в управлении государством.

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