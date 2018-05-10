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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:32 Путин поручил подготовиться к празднованию 75-летия Победы.
17:11 1420 норильских младшеклассников посетят этим летом городские оздоровительные лагеря дневного пребывания.
17:05 Музей авиации и космонавтики 8-й норильской школы удостоен чести хранения дубликата знамени 22-го Гвардейского скоростного бомбардировочного авиационного полка.
16:48 Второй год подряд в Норильске будут работать городские летние профильные школы. В этом году они примут 720 ребят.
16:29 День Победы в публичной библиотеке отметили воссозданием исторической реконструкции, спортивной программой и интеллектуальными баталиями.
16:25 Норильские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Читаем детям о войне».
15:54 За пожар по Комсомольской, 18, придется ответить собственнику кафе «Стейк-хаус».
15:36 Таймыр отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
15:32 9 Мая во время праздничных мероприятий в Норильске правопорядок обеспечивали более 150 полицейских.
15:24 «Поставлена задача отремонтировать все медучреждения, которые занимаются детьми», - Вера Оськина, депутат ЗС.
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