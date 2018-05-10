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10 мая 2018, 14:17



Кромка льда на Енисее сегодня находится на уровне, который на 55 километров ближе к Дудинке, чем был в прошлом году.

Кромка льда на Енисее находится в 63 километрах выше деревни Бахта, то есть в 1042 километрах от Дудинки. В прошлом году в это время уровень воды в районе таймырской столицы был зафиксирован на отметке 523 см, а кромка льда была в 15 километрах ниже поселка Бор, в 1097 км от Дудинки.

Просмотров:216 По информации управления по делам ГО и ЧС администрации Дудинки, на 8 часов 10 мая уровень воды на Енисее находится на отметке 544 см. За сутки вода опустилась на 18 см.Кромка льда на Енисее находится в 63 километрах выше деревни Бахта, то есть в 1042 километрах от Дудинки. В прошлом году в это время уровень воды в районе таймырской столицы был зафиксирован на отметке 523 см, а кромка льда была в 15 километрах ниже поселка Бор, в 1097 км от Дудинки.