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10 мая 2018, 14:39



В Норильске полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк».

Норильчане прошли с портретами по Ленинскому проспекту до площади Памяти Героев. Каждый участник «Бессмертного полка» с чувством гордости нес над головой портрет своего героя Великой Отечественной войны. Инспекторы по делам несовершеннолетних Любовь Каськаева и Инна Тихонова вместе со своими детьми, так же как и тысячи норильчан, несли портреты своих героев - прадедов Каськаева Ивана Демьяновича, Шелковникова Николая Лукича и Тихонова Ивана Яковлевича.

Просмотров:153 Накануне «Бессмертный полк» прошел по улицам города. Люди несли портреты своих родных, воевавших за свободу и независимость нашей Родины, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, пропавших без вести.Норильчане прошли с портретами по Ленинскому проспекту до площади Памяти Героев. Каждый участник «Бессмертного полка» с чувством гордости нес над головой портрет своего героя Великой Отечественной войны. Инспекторы по делам несовершеннолетних Любовь Каськаева и Инна Тихонова вместе со своими детьми, так же как и тысячи норильчан, несли портреты своих героев - прадедов Каськаева Ивана Демьяновича, Шелковникова Николая Лукича и Тихонова Ивана Яковлевича.