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10 мая 2018, 15:00



Норильск отметил 9 Мая – Великий День Победы.

Бой курантов и звук горна стали сигналом к началу военного парада сводного парадного расчета частей Норильского гарнизона. Приказ Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу зачитал полковник Александр Колчин, начальник Норильского гарнизона. С приветственным словом к норильчанам обратился исполняющий обязанности главы города Андрей Малков: «9 Мая - священная дата для живущих ныне поколений. Это государственный и в то же время очень личный и семейный праздник, в котором воедино слились боль от невосполнимых утрат и радость долгожданного освобождения народов. Этот день - символ воли и патриотизма, дань памяти и бесконечного уважения каждому, познавшему ужасы войны, прошедшему нечеловеческие испытания. Норильск никогда не оставался в стороне от военных событий. В августе сорок первого года сюда были эвакуированы инженеры и рабочие из Мончегорского комбината «Североникель». И уже со следующего года Норильский комбинат стал одним из главных поставщиков металла для производства военной техники. Сегодня, спустя десятилетия, трудно себе представить, как выживали люди в то непростое время, как трудились и сохраняли веру в скорую победу. Память нашего народа о той войне слишком сильна, и спустя десятилетия наши дети, внуки и правнуки будут чтить подвиг советского народа-победителя. Урок, которому нас научила война, никогда не будет забыт. Уважаемые ветераны, от лица руководства города, от имени всех норильчан примите слова искренней признательности и благодарности. Пусть каждый день будет согрет теплом родных людей. Здоровья вам и мирного неба над головой! Вечная память тем, кто не дожил до этого дня. Низкий поклон героям, живущим рядом с нами. С праздником, Норильск! С Днем Великой Победы!» Парадный расчет возложил венки к Вечному огню. Минута молчания и секунды, отстукиваемые точным метрономом. Оглушительный залп из автоматов Калашникова, и в небо взмыли сотни разноцветных шаров.

Просмотров:207 Вчера в 11 часов на площади Памяти Героев начались торжественные мероприятия, посвященные 73 годовщине Великой Победы. Сотни горожан, которые семьями пришли сюда, встречал духовой шоу-оркестр Brass Banda. Музыканты исполнили для присутствующих композицию, состоящую из мелодий военных лет, и тем самым задали общий тон праздничного настроения.Бой курантов и звук горна стали сигналом к началу военного парада сводного парадного расчета частей Норильского гарнизона. Приказ Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу зачитал полковник Александр Колчин, начальник Норильского гарнизона.С приветственным словом к норильчанам обратился исполняющий обязанности главы города Андрей Малков: «9 Мая - священная дата для живущих ныне поколений. Это государственный и в то же время очень личный и семейный праздник, в котором воедино слились боль от невосполнимых утрат и радость долгожданного освобождения народов. Этот день - символ воли и патриотизма, дань памяти и бесконечного уважения каждому, познавшему ужасы войны, прошедшему нечеловеческие испытания.Норильск никогда не оставался в стороне от военных событий. В августе сорок первого года сюда были эвакуированы инженеры и рабочие из Мончегорского комбината «Североникель». И уже со следующего года Норильский комбинат стал одним из главных поставщиков металла для производства военной техники. Сегодня, спустя десятилетия, трудно себе представить, как выживали люди в то непростое время, как трудились и сохраняли веру в скорую победу. Память нашего народа о той войне слишком сильна, и спустя десятилетия наши дети, внуки и правнуки будут чтить подвиг советского народа-победителя. Урок, которому нас научила война, никогда не будет забыт.Уважаемые ветераны, от лица руководства города, от имени всех норильчан примите слова искренней признательности и благодарности. Пусть каждый день будет согрет теплом родных людей. Здоровья вам и мирного неба над головой! Вечная память тем, кто не дожил до этого дня. Низкий поклон героям, живущим рядом с нами. С праздником, Норильск! С Днем Великой Победы!»Парадный расчет возложил венки к Вечному огню. Минута молчания и секунды, отстукиваемые точным метрономом. Оглушительный залп из автоматов Калашникова, и в небо взмыли сотни разноцветных шаров.