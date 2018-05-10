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10 мая 2018, 15:24



«Поставлена задача отремонтировать все медучреждения, которые занимаются детьми», - Вера Оськина, депутат ЗС.

«Задачи, которые поставил президент в своем Послании Федеральному Собранию, находят отражение в новом майском указе, - отметила Вера Оськина заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края. - Так, необходимо увеличить финансирование отрасли здравоохранения до 4-5% от ВВП. На что будут направлены средства? Во-первых, на повышение заработной платы работникам здравоохранения. Во-вторых, на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью от ста до двух тысяч человек. Для нашего края это задача очень амбициозная: регион огромный, с большими расстояниями между населенными пунктами. Необходимо строить ФАПы для того, чтобы оказывать помощь людям, которые там проживают. Если гражданину нужна другая медпомощь, то это уже уровень районной больницы. Ставится задача по развитию коммуникационных технологий для того, чтобы проводить консультации фельдшерам с такими, например, учреждениями, как краевая клиническая больница, кардиологический, перинатальный центры. Заявлено снижение смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований, в том числе злокачественных, снижение младенческой смертности. В числе приоритетов - оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Поставлена задача отремонтировать все медучреждения, которые занимаются детьми. Важная тема - ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Хочу отметить, что в Красноярском крае мы своими законодательными актами сделали несколько последовательных шагов для закрепления медицинских кадров в сельской местности, в поселках городского типа, в малых городах. Это программы «Земский врач», «Земский фельдшер». Кроме того, осуществляется целевой прием на учебу в Красноярский медуниверситет. Также в прошлом году мы приняли закон о компенсации гражданам расходов на оплату обучения по программам ординатуры. По факту на одного человека заложено до 150 тысяч рублей, это хорошее подспорье. Считаю, что в 2017 году принят прорывной закон - "О компенсации расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам". Он важен и для сельской местности, и для города. Врач должен заключить договор с медицинским учреждением. Компенсация за аренду жилья одному человеку составляет не более 10 тысяч рублей, а семье врачей - до 15 тысяч рублей в месяц. Компенсации будут предоставляться на срок не более чем пять лет. Мы должны сделать все для того, чтобы первичная медико-санитарная помощь стала доступной для жителей всех населенных пунктов Красноярского края».

Просмотров:156 В день своей инаугурации, 7 мая, Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».«Задачи, которые поставил президент в своем Послании Федеральному Собранию, находят отражение в новом майском указе, - отметила Вера Оськина заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края. - Так, необходимо увеличить финансирование отрасли здравоохранения до 4-5% от ВВП. На что будут направлены средства? Во-первых, на повышение заработной платы работникам здравоохранения. Во-вторых, на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью от ста до двух тысяч человек. Для нашего края это задача очень амбициозная: регион огромный, с большими расстояниями между населенными пунктами. Необходимо строить ФАПы для того, чтобы оказывать помощь людям, которые там проживают. Если гражданину нужна другая медпомощь, то это уже уровень районной больницы.Ставится задача по развитию коммуникационных технологий для того, чтобы проводить консультации фельдшерам с такими, например, учреждениями, как краевая клиническая больница, кардиологический, перинатальный центры. Заявлено снижение смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований, в том числе злокачественных, снижение младенческой смертности. В числе приоритетов - оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Поставлена задача отремонтировать все медучреждения, которые занимаются детьми.Важная тема - ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Хочу отметить, что в Красноярском крае мы своими законодательными актами сделали несколько последовательных шагов для закрепления медицинских кадров в сельской местности, в поселках городского типа, в малых городах. Это программы «Земский врач», «Земский фельдшер». Кроме того, осуществляется целевой прием на учебу в Красноярский медуниверситет. Также в прошлом году мы приняли закон о компенсации гражданам расходов на оплату обучения по программам ординатуры. По факту на одного человека заложено до 150 тысяч рублей, это хорошее подспорье.Считаю, что в 2017 году принят прорывной закон - "О компенсации расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам". Он важен и для сельской местности, и для города. Врач должен заключить договор с медицинским учреждением. Компенсация за аренду жилья одному человеку составляет не более 10 тысяч рублей, а семье врачей - до 15 тысяч рублей в месяц. Компенсации будут предоставляться на срок не более чем пять лет.Мы должны сделать все для того, чтобы первичная медико-санитарная помощь стала доступной для жителей всех населенных пунктов Красноярского края».