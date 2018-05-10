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10 мая 2018, 15:32



9 Мая во время праздничных мероприятий в Норильске правопорядок обеспечивали более 150 полицейских.

В преддверии мероприятий полицейские провели обследование всех объектов и прилегающих к ним территорий, а также маршрутов движения праздничных колонн. Сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры для обеспечения охраны и безопасности граждан.

Просмотров:167 Для охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории Норильска были задействованы более 150 сотрудников полиции и 17 человек из числа других правоохранительных структур и добровольной народной дружины.В преддверии мероприятий полицейские провели обследование всех объектов и прилегающих к ним территорий, а также маршрутов движения праздничных колонн.Сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры для обеспечения охраны и безопасности граждан.