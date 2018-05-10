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10 мая 2018, 15:36



Таймыр отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В 10.45 к участникам «Бессмертного полка» возле кино-досугового центра «Артика» присоединилась основная колонна. Ее возглавили школьники, студенты Таймырского колледжа и юнармейцы с гирляндами, венками и корзинами цветов. По улицам города прошли труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, дети войны, воины-интернационалисты, трудовые коллективы, депутаты, представители органов местного самоуправления района и города. Торжественный митинг у памятника воинам-таймырцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, начался в 11.00. Первым горожан и гостей заполярной столицы с Днем Победы поздравил глава муниципального района Сергей Ткаченко: «Самоотверженное служение Отчизне будет вечно служить ярким примером для всех последующих поколений граждан нашей страны. Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героических событий, учимся на их военных и трудовых подвигах быть преданными Родине, стойкими и мужественными. В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому поколению: берегите мир, гордитесь своей страной, чтите память о тех, кто боролся за свободу и суверенитет России. Их подвиг - настоящий пример искренней и беззаветной любви к Отечеству. Низкий поклон победителям за спасенный мир и чистое небо!». Участники митинга почтили память погибших в войне минутой молчания. В их честь солдаты Почетного караула произвели троекратный салют из автоматов. Завершился парад торжественным маршем парадного расчета и возложением венков и цветов к памятнику воинам-таймырцам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Просмотров:176 Праздничные мероприятия в Дудинке традиционно начались с шествия «Бессмертного полка», который на Таймыре с каждым годом объединяет все большее количество людей. Дудинцы с гордостью несли портреты своих родных - участников войны. В этот раз в Дудинке во всероссийской акции приняли участие около пятисот горожан.В 10.45 к участникам «Бессмертного полка» возле кино-досугового центра «Артика» присоединилась основная колонна. Ее возглавили школьники, студенты Таймырского колледжа и юнармейцы с гирляндами, венками и корзинами цветов. По улицам города прошли труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, дети войны, воины-интернационалисты, трудовые коллективы, депутаты, представители органов местного самоуправления района и города.Торжественный митинг у памятника воинам-таймырцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, начался в 11.00.Первым горожан и гостей заполярной столицы с Днем Победы поздравил глава муниципального района Сергей Ткаченко: «Самоотверженное служение Отчизне будет вечно служить ярким примером для всех последующих поколений граждан нашей страны. Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героических событий, учимся на их военных и трудовых подвигах быть преданными Родине, стойкими и мужественными. В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому поколению: берегите мир, гордитесь своей страной, чтите память о тех, кто боролся за свободу и суверенитет России. Их подвиг - настоящий пример искренней и беззаветной любви к Отечеству. Низкий поклон победителям за спасенный мир и чистое небо!».Участники митинга почтили память погибших в войне минутой молчания. В их честь солдаты Почетного караула произвели троекратный салют из автоматов. Завершился парад торжественным маршем парадного расчета и возложением венков и цветов к памятнику воинам-таймырцам, погибшим во время Великой Отечественной войны.