Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 мая 2018, 15:54



За пожар по Комсомольской, 18, придется ответить собственнику кафе «Стейк-хаус».

Напомним, пожар произошел 27 апреля. Никто из людей не пострадал.

Просмотров:207 Дознаватели определили причину возгорания. В интервью корреспонденту "Заполярной правды" главный пожарный дознаватель Вячеслав Иващенко прокомментировал результаты проверки. Причиной пожара стало нарушение эксплуатации гриль-печи. Соответствующий акт о заключении отправлен владельцу кафе почтой. УК «Жилищный трест», как только получит соответствующее определение, готова предъявить документы на возмещение убытков по кровле и фасаду дома. Что касается пострадавших квартир, то за возмещением ущерба квартиросъемщикам придется обращаться к владельцам кафе. Помещение, в котором расположено кафе, принадлежит министерству обороны и передано в аренду собственнику кафе.Напомним, пожар произошел 27 апреля. Никто из людей не пострадал.