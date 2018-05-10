Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 мая 2018, 16:25



Норильские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Читаем детям о войне».

Сотрудники полиции рассказали школьникам, какой ценой была завоевана Победа и почему именно георгиевская лента стала символом Победы. Подростки немало знают о подвигах героев и с удовольствием поддержали дискуссию со своими гостями. По словам педагогов, в последнее время все больше молодежи начинает интересоваться историей нашей страны, а подобные мероприятия позволяют окунуться в военные годы, понять то суровое время, когда мужеством, стойкостью и самоотверженным трудом советского народа была спасена наша Родина.

Просмотров:133 В мероприятии приняли участие ученики школы № 14. По словам организаторов, главная цель акции – воспитание патриотических чувств у детей на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне.Сотрудники полиции рассказали школьникам, какой ценой была завоевана Победа и почему именно георгиевская лента стала символом Победы. Подростки немало знают о подвигах героев и с удовольствием поддержали дискуссию со своими гостями.По словам педагогов, в последнее время все больше молодежи начинает интересоваться историей нашей страны, а подобные мероприятия позволяют окунуться в военные годы, понять то суровое время, когда мужеством, стойкостью и самоотверженным трудом советского народа была спасена наша Родина.