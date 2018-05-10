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10 мая 2018, 16:29



День Победы в публичной библиотеке отметили воссозданием исторической реконструкции, спортивной программой и интеллектуальными баталиями.

На втором этаже библиотеки юные норильчане демонстрировали свою ловкость, силу и отвагу в игровой спортивной программе. На мастер-классах дети и их родители делали объемные открытки, гвоздики из гофрированной бумаги и проволоки, собирали модели самолетов и мастерили символ мира - голубя. Проверить свои знания истории можно было в интеллектуальной викторине, а подкрепиться ароматной солдатской кашей - в импровизированной полевой кухне. Завершилась акция литературным концертом. Произведения авторов военной поры, которые так и не успели увидеть Победу, читал для норильчан актер Заполярного театра драмы Сергей Даданов.

Просмотров:146 Александр Кудрин, инструктор по туризму, который давно занимается коллекционированием моделей танков, рассказал гостям праздника о переломном моменте Второй мировой войны - о Сталинградской битве. Все желающие смогли принять участие в реконструкции этой масштабной битвы, а в частности - операции «Уран», в ходе которой были окружены немецкие войска. Чтобы укрепить свои позиции, дети и взрослые вырезали из бумаги солдат и расставляли их на поле сражения. Кстати, вся техника на этом поле соответствовала военному времени 1942-1943 годов.На втором этаже библиотеки юные норильчане демонстрировали свою ловкость, силу и отвагу в игровой спортивной программе. На мастер-классах дети и их родители делали объемные открытки, гвоздики из гофрированной бумаги и проволоки, собирали модели самолетов и мастерили символ мира - голубя. Проверить свои знания истории можно было в интеллектуальной викторине, а подкрепиться ароматной солдатской кашей - в импровизированной полевой кухне.Завершилась акция литературным концертом. Произведения авторов военной поры, которые так и не успели увидеть Победу, читал для норильчан актер Заполярного театра драмы Сергей Даданов.