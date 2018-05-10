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10 мая 2018, 16:48



Второй год подряд в Норильске будут работать городские летние профильные школы. В этом году они примут 720 ребят.

Как рассказала Светлана Панфилова, ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования, в этом году профильные школы буду работать в две смены (первая - с 1 по 21 июня, вторая - с 22 июня по 12 июля), и в этом отличие от прошлого лета, когда новая форма детского досуга работала в три смены и приняла 1922 ребенка при плане в 1300. Школы будут бесплатными. «Это не школа в традиционном понимании, а организация детского досуга, делающая детский отдых интересным и полезным. Дети будут заниматься по три часа в выбранной профильной школе, причем утром они могут посещать одно учреждение, затем зайти домой на обед, после чего пойти на другие занятия (с 10 до 13 часов идут занятия в школах города, с 15 до 18 - в учреждениях допобразования). За две смены они могут пройти четыре профильные школы, значительно обогатив багаж своих знаний и умений. Форма «уроков» различная, равно как и тематика конкретной профильной школы - это спортивная направленность, декоративно-прикладная, туристическая, математическая, лингвистическая, научно-техническая, обучение фотография и другое. Программы по сравнению с прошлым годом поменяются, частично сменится и педсостав из-за отпусков учителей», - пояснила она. Прием документов уже ведется и продлится вплоть до начала занятий (до 1 июня), принимаются все желающие. На вторую смену заявления можно подать чуть позже. Информацию о том, в каких образовательных учреждениях откроются профильные школы и какой они будут направленности, можно узнать на сайте управления образования http://norduo.ucoz.ru/; на сайтах образовательных учреждений, где будут открыты школы, а также на стендах внутри зданий школ. Заявление о приеме ребенка можно подать координатору в школе, куда пойдет ребенок, соцпедагогу или секретарю.

Просмотров:187 Прошлогодний опыт их организации был признан удачным и получит продолжение летом-2018. Посещать профильные школы смогут дети в возрасте от 9 до 14 лет (включительно), занятия будут проходить в 19 общеобразовательных учреждениях всех районов и в трех учреждениях допобразования - СЮТ, СДЮТиЭ и ДДТ Кайеркана.Как рассказала Светлана Панфилова, ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования, в этом году профильные школы буду работать в две смены (первая - с 1 по 21 июня, вторая - с 22 июня по 12 июля), и в этом отличие от прошлого лета, когда новая форма детского досуга работала в три смены и приняла 1922 ребенка при плане в 1300. Школы будут бесплатными.«Это не школа в традиционном понимании, а организация детского досуга, делающая детский отдых интересным и полезным. Дети будут заниматься по три часа в выбранной профильной школе, причем утром они могут посещать одно учреждение, затем зайти домой на обед, после чего пойти на другие занятия (с 10 до 13 часов идут занятия в школах города, с 15 до 18 - в учреждениях допобразования). За две смены они могут пройти четыре профильные школы, значительно обогатив багаж своих знаний и умений. Форма «уроков» различная, равно как и тематика конкретной профильной школы - это спортивная направленность, декоративно-прикладная, туристическая, математическая, лингвистическая, научно-техническая, обучение фотография и другое. Программы по сравнению с прошлым годом поменяются, частично сменится и педсостав из-за отпусков учителей», - пояснила она.Прием документов уже ведется и продлится вплоть до начала занятий (до 1 июня), принимаются все желающие. На вторую смену заявления можно подать чуть позже.Информацию о том, в каких образовательных учреждениях откроются профильные школы и какой они будут направленности, можно узнать на сайте управления образования http://norduo.ucoz.ru/; на сайтах образовательных учреждений, где будут открыты школы, а также на стендах внутри зданий школ. Заявление о приеме ребенка можно подать координатору в школе, куда пойдет ребенок, соцпедагогу или секретарю.